Barclays annonce la fin de l’aubaine des hausses de taux

L’effet d’aubaine se dissipe. Si UniCredit ou Santander ont encore profité pleinement de la hausse des taux d’intérêt au deuxième trimestre, Barclays a annoncé jeudi aux investisseurs la fin prochaine du boom. Le prêteur britannique a légèrement revu en baisse sa prévision de marge nette d’intérêt au Royaume-Uni pour l’ensemble de l’année, à moins de 3,15% alors qu’elle s’attendait auparavant à dépasser 3,20%, le niveau finalement atteint au premier semestre. Une mise au point qui contribuait à faire dévisser l’action Barclays de 4,2% à Londres vers midi.

«L’environnement a changé» a pointé jeudi Anna Cross, la directrice financière. Alors que les taux directeurs de la Banque d’Angleterre atteignent déjà 5%, et que les ménages n’ont pas encore subi tout l’impact de cette hausse sur le coût de leurs emprunts hypothécaires, les clients des banques font jouer la concurrence. Le secteur subit aussi une pression réglementaire et politique croissante pour redonner aux clients, notamment sur les dépôts, les gains réalisés grâce à la remontée des taux.

L’affaire NatWest, dont la directrice générale a dû démissionner le 26 juillet après avoir laissé entendre que le compte du «Brexiter» Nigel Farage avait été fermé pour des raisons politiques, n’arrange pas l’image des banques britanniques en ce moment.

Trading en berne

Le réseau Barclays UK reste une machine à cash, avec une hausse de 14% des revenus sur un an au deuxième trimestre, et de 25% du résultat avant impôt. Mais la révision à la baisse des perspectives de marge se double de résultats décevants dans la banque d’investissement. Les revenus des activités de marché reculent de 41% sur un an au deuxième trimestre, ceux des activités de conseil (M&A, primaire actions et dette) de 15%, la hausse des taux bénéficiant en revanche à la banque transactionnelle.

Au total, si le résultat net part du groupe progresse de 24% au deuxième trimestre à 1,33 milliard de livres (1,55 milliard d’euros), les investisseurs restent sur leur faim. L’annonce d’une nouvelle tranche de rachats d’actions de 750 millions de livres n’a pas suffi à les rassasier.