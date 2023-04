BANQUE DE DÉTAIL À L’INTERNATIONAL - On se concentre !

C’est désormais monnaie courante. Sortir des pays où leur part de marché en banque de détail n’atteint pas 5 %, voire 10 %, les groupes internationaux y réfléchissaient en 2019. Avec la crise sanitaire, qui a accentué les difficultés dans le retail plus que dans d’autres métiers, ils passent à l’action. Citigroup vient ainsi d’annoncer, malgré un résultat net global qui a plus que triplé par rapport au premier trimestre 2020, l’arrêt de ces activités dans 13 marchés : le groupe « n’avait pas la taille nécessaire pour rivaliser », a justifié Jane Fraser, directrice générale de Citigroup depuis le mois de mars. Il n’aura plus de banque de détail – une division qu’elle dirigeait depuis octobre 2019 – que dans 6 pays, contre 50 en 2006.

La question n’est plus de savoir quelles sont les géographies les plus porteuses, mais où et comment chacun peut tirer son épingle du jeu. Par exemple, Santander dispose d’une banque commerciale en Grande-Bretagne, avec de la banque privée dans les îles anglo-normandes mais, sur le continent, elle cherche à combiner sa puissante activité de crédit à la consommation avec une offre digitale (Openbank), plutôt qu’avec des agences comme par le passé. « Les synergies ne sont pas

probantes entre marchés de banque de détail à l’international car les usages sont différents d’un pays à l’autre, pointe Nicolas Darbo, partner chez Accuracy (lire ‘La parole à…’ page 12). La mise en place d’un système d’information commun, comme chez Santander, est difficile et coûteuse. Et il ne fonctionne pas toujours comme souhaité. On l’a vu chez HSBC. » Ce dernier se concentre désormais, au contraire de Citigroup, sur l’Asie. HSBC réalise déjà à Hong Kong et en Chine l’essentiel de ses profits – et ils ont plus que doublé ce trimestre. La France est un bon point d’observation de sa stratégie. L’ex-CCF, en vente depuis un an, a trouvé preneur auprès du fonds Cerberus. Toutefois, les services aux petites et moyennes entreprises, eux-mêmes soumis à une restructuration, ne sont pas dans le périmètre.

Choisir ses marchés et sa clientèle. C’est ce que fait HSBC, qui mise globalement sur la gestion de fortune parmi ses services aux particuliers. C’est aussi la tendance chez Barclays. Il y a trois ans, le groupe a vendu son réseau français au fonds britannique AnaCap – qui opère depuis sous le nom de Milleis Banque auprès d’une clientèle patrimoniale – mais a annoncé, depuis le Brexit, son intention d’étendre sa banque privée en Italie et en France, voire en Espagne et en Allemagne. Il vient de nommer, en mars, Bernard Corneau (venu de Deutsche Bank Private Wealth Management en France) à la tête du département private bank à Paris. Si les Français ont moins consommé avec les confinements, retirant à la banque de détail des commissions récurrentes, la croissance de l’épargne a surtout généré, de façon asymétrique, des revenus sur ce segment.

La rationalisation de la banque de détail s’impose, par tous les moyens. On l’a vu en novembre 2020 avec BBVA. Le groupe espagnol a vendu à PNC Financial Services sa filiale BBVA USA Bancshares, considérée comme son maillon faible en termes de rentabilité. En parallèle, il a étudié une fusion domestique avec Banco Sabadell. Option abandonnée. Sabadell a alors indiqué pouvoir créer de la valeur avec ses actifs internationaux, y compris la banque britannique TSB.

La banque de détail offre moins de marges qu’auparavant, ne permet guère de synergies entre marchés et, à l’international, reste soumise aux aléas des taux, changements réglementaires et fiscaux, ainsi qu’aux risques politiques locaux. BBVA l’illustre encore, alors qu’il tire environ 10 % de ses résultats de sa participation dans la banque turque Garanti. Lorsque le chef de l’Etat Recep Erdogan a limogé, fin mars, le président de la banque centrale, le cours de tous les groupes bancaires européens exposés à la Turquie a chuté : ING, BNP Paribas ou UniCredit.

Deuxième vague

Le groupe italien, en proue de l’expansion transeuropéenne il y a quinze ans, n’a cessé de réduire la voilure, commençant dès 2011 par les pays où ses positions étaient marginales. Parmi ses dernières cessions figure environ 12 % du capital de la banque turque Yapi Kredi, comptabilisée ce premier trimestre. UniCredit en détient encore 20 %. Sa banque de détail à l’international (BDDI) est désormais resserrée sur l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie et la Hongrie.

Une première vague de retraits a déjà eu lieu il y a dix ans en Europe. Parmi les banques françaises, la Société Générale et Crédit Agricole SA (CASA) sont sortis au plus vite de Grèce. La première a décidé d’une stratégie osée, y compris en BDDI : elle s’est retirée des pays où ses parts de marché étaient de l’ordre de 4 % à 7 %, mais a gardé l’essentiel de ses positions – en Russie (Rosbank), en Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Afrique – pour l’avenir. Ainsi, sa division banque de détail et services financiers internationaux fournit le même produit net bancaire (PNB) en 2020 qu’en 2010 (4,9 milliards d’euros), même si « le périmètre a beaucoup changé en dix ans, rappelle le groupe. La banque est notamment sortie des Balkans lors de son programme de recentrage » (voir le graphique). Au premier trimestre 2021, elle affiche des PNB, résultat net part de groupe (RNPG) et rendement des fonds propres (RONE), supérieurs à ceux de la banque de détail en France (dont Boursorama) avec une rentabilité de 14,6 % pour la seule BDDI. Sa filiale cotée, Komercni Banka, l’un des premiers réseaux de République Tchèque, a même ouvert le bal des annonces successives du groupe pour sa stratégie à horizon 2025.

De son côté, BPCE a pris son temps. « Il y a deux ans, nous sommes sortis d’Afrique. En Tunisie, la cession est toujours en cours, indique Laurent Mignon, président du directoire du groupe qui va rester en Algérie, transférer des activités de Natixis au Vietnam à la Bred et maintenir les activités transfrontalières en Belgique ou en Suisse. Désormais, « BPCE mise sur le développement des services spécialisés, en particulier de crédit à la consommation avec Oney Bank, sur le modèle ébauché en Allemagne, en Italie et en Espagne », précise Laurent Mignon. Cet axe sera inscrit dans son prochain plan 2021-2024.

La BDDI n’a plus rien d’un eldorado. Pourtant, certaines banques françaises ont réalisé des acquisitions, plus ou moins importantes, ces dernières années. Même le Crédit Mutuel a fait des emplettes en rachetant à Citigroup sa filiale outre-Rhin, en 2008. Aujourd’hui, sa filiale Targobank y dispose d’une part de marché en crédit amortissable de 11,6 % et sa marque a été exportée d’Allemagne, le deuxième marché du mutualiste, en Espagne. Cela reste toutefois marginal pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale de Strasbourg, bientôt renforcé par Lille : il ne compte qu’environ 670 agences à l’étranger, dont 218 en Belgique (Beobank), contre 4.155 en France.

Le groupe Crédit Agricole a toujours été bien plus porté sur l’expansion, mais a dû faire un grand ménage post-crise financière. Fin 2020, Egypte, Pologne, Ukraine et Maroc n’ont contribué que pour 5 % à son RNPG. En revanche, CASA a mené une stratégie constante de banque universelle en Italie, sur la base de Cariparma et Friul Adria. En 2020, son PNB s’y est établi à 1,8 milliard d’euros. Et le groupe vient de racheter la banque lombarde Creval, qui lui permet de doubler sa part de marché dans cette région prospère. Désormais, sa filiale est « la sixième banque de proximité en Italie, déclare Philippe Brassac, directeur général de CASA, avec 3 millions de clients ».

Toutefois, c’est BNP Paribas qui a fait la différence depuis la crise financière, en rachetant Fortis en Belgique. Désormais, ce pays, avec l’Italie et le Luxembourg, constitue un pôle domestic markets – prochainement renforcé des 50 % de bpost banque non encore détenus par le groupe, repris à la poste belge. Ses réseaux de BDDI à proprement parler intègrent, dans un ensemble Europe Méditerranée, aussi bien la Turquie que l’Afrique (avec un nouveau système d’information mutualisé) et la Pologne. Sur ce marché, le groupe s’est félicité en 2020, « après BGZ, de l’intégration réussie de Raiffeisen Bank Polska », mais il y a aussi fermé 38 % de ses agences en deux ans. Pour cette année, il pronostique une « progression des revenus des réseaux à l’international », avec l’« optimisation d’un dispositif commercial adapté et équilibré entre relation physique et à distance ».

Dans la logique actuelle, sa présence aux Etats-Unis soulève toutefois des interrogations. JPMorgan a allumé la mèche en février, estimant que la vente du réseau Bank of the West aurait un sens du point de vue stratégique. BNP Paribas vante le développement de sa banque privée et une « accélération du nombre d’opérations conjointes » avec sa banque de financement et d’investissement locale, et un « renforcement de l’accompagnement des entreprises à l’international avec le lancement d’une plateforme commune de gestion de trésorerie » en 2020. Bien sûr, le groupe ne fait pas de commentaire : pas question d’annoncer qu’il pourrait suivre l’exemple de BBVA.