Axa abandonne sa relation capitalistique avec Monte dei Paschi

Axa ne veut plus mettre ses deux pieds dans la même botte. Le groupe d’assurance français, qui a dégagé un bénéfice de 6,67 milliards d’euros en 2022, a annoncé mardi matin la cession de la quasi-totalité de sa participation de 7,94% dans Banca Monte dei Paschi. Via la construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels, le groupe a vendu 100 millions d’actions de la banque italienne au prix unitaire de 2,33 euros, soit avec une décote de 15,1% sur le cours de clôture du 27 février. A la suite de l’opération, l’assureur ne détient plus que 0,0007% de Monte dei Paschi. Le règlement-livraison des actions est prévu autour du 2 mars 2023.

Ne pas influer sur la stratégie à long terme

Cette annonce intervient quelques mois après la participation d’Axa a une septième levée de fonds en quatorze ans de Monte dei Paschi. Fin 2022, l’assureur a apporté moins de 200 millions d’euros sur les 2,5 milliards levés. Au total, il avait déjà investi environ 800 millions d’euros pour soutenir la plus vieille banque du monde. Le titre Banca Monte dei Paschi a clôturé lundi en hausse de 2,83% à la bourse de Milan, à 2,744 euros, tandis que les investisseurs ayant souscrit à la dernière augmentation de capital ont déboursé deux euros par action.

«Axa est un partenaire de longue date de [Monte dei Paschi], et a soutenu la banque en réalisant un investissement financier en participant à sa dernière augmentation de capital», explique le groupe dans un communiqué, qui précise : «Axa ne souhaitant pas solliciter une représentation au conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la banque, ni influer sur la stratégie à long terme de la banque, Axa estime qu’il est opportun de céder sa participation acquise dans le cadre de l’augmentation de capital.»

Engagement d’Axa sur le marché italien

Mais l’assureur est aussi engagé avec Monte dei Paschi dans un partenariat plus vaste. Il possède 50% des filiales d’assurance vie et dommages de la banque et a renouvelé une deuxième fois son partenariat avec MPS. Initié en 2007, il court désormais jusqu’à 2027. «Le placement n’affecte en aucune façon le partenariat d’Axa avec la banque ou l’engagement d’Axa sur le marché́ italien», affirme Axa.

L’enjeu est de taille. Le partenariat avec Monte dei Paschi représente environ un tiers des 240 millions d’euros de résultat net part du groupe réalisé en Italie. S’il n’a toujours pas été renouvelé pour la période courant après 2027, Axa ne pourra pas compter non plus sur les activités d’assurances de Banco BPM, qu’il a lorgnées. La troisième banque italienne est finalement entrée en négociations exclusives avec le Crédit Agricole pour une potentielle prise de participation majoritaire dans la filiale de la banque italienne spécialisée dans l’assurance dommages, Banco BPM Assiciurazioni.

Axa, qui possède aussi son propre réseau de distribution en Italie avec environ 600 agents, a réalisé un peu mois de 4,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans le pays en 2022. Selon la fédération des assurances italiennes, le groupe français était le cinquième assureur d’Italie en termes de parts de marché fin 2021.