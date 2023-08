Aviva réfléchit à l’apport de capacités au Lloyd’s

Souvent donné moribond ou incapable de s’adapter à la nouvelle donne concurrentielle des groupes d’assurance séduits par les grands risques et les couvertures les plus pointues d’entreprises, le Lloyd’s déjoue avec régularité les mauvais augures. Le plus ancien marché mondial de l’assurance conserve même une capacité d’attraction, comme en témoigne les propos de l’équipe de direction d’Aviva.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Amanda Blanc, la directrice générale d’Aviva,a déclaré que l’assureur était intéressé par une entrée sur le marché de l’assurance Lloyd’s.

Tout en reconnaissant envisager des acquisitions dans le domaine de l’assurance des entreprises, elle a souligné que le marché au sein du Lloyd’s de Londres était «quelque chose que nous avons étudié (...) un domaine qui nous intéresse certainement».

Objectifs de moyen terme en vue

L’assureur et gestionnaire d’actifs britannique Aviva qui s’est recentré sur le Royaume-uni, suite notamment à la cession de ses activités en France a fait état mercredi d’un bénéfice d’exploitation au-dessus des attentes, porté par de solides performances en matière d’assurance de personnes et de santé.

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 715 millions de livres (833,62 millions d’euros) sur la période, en hausse de 8%. Un consensus d’analystes fourni par l’entreprise prévoyait un bénéfice d’exploitation de 701 millions de livres.

Dans le détail, le bénéfice d’exploitation de l’assurance de personnes a augmenté de 29% pour atteindre 470 millions de livres, l’entreprise bénéficiant des bonnes performances sur ses principaux marchés et des revenus d’investissement plus élevés. De leur côté, les ventes d’assurance maladie privée ont augmenté de 58% pour les particuliers et les entreprises. Aviva a souligné que la pression exercée sur les services de santé publique a contribué à stimuler la demande.

En revanche, le bénéfice de l’activité patrimoine et retraite de l’assureur a chuté de 13%, à 436 millions de livres, à la suite d’investissements supplémentaires dans son unité de gestion de patrimoine. Aviva Investors a enregistré une collecte nette externe de 190 millions de livres.

Le marché apprécie

Les bonnes performances de l’assureur, qui a des activités en Grande-Bretagne, au Canada et en Irlande, pourraient faire grimper ses résultats pour l’ensemble de l’année de 7%. Il estimait auparavant la croissance de son bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année entre 5% et 7%.

A la Bourse de Londres, le titre Aviva prenait 1,6% peu avant 15h. «Nous nous attendons à dépasser nos objectifs financiers et nous faisons des progrès chaque trimestre», a souligné Amanda Blanc dans un communiqué.

La société a déclaré qu’elle verserait un acompte sur dividende de 11,1 pence, en hausse de 8% et légèrement supérieur aux attentes de 11 pence.

(avec Reuters)