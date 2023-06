Avec Vitibanque, la Caisse d’Epargne chasse sur les terres du Crédit Agricole

Les banques mutualistes rivalisent sur le marché de la viticulture. Pré-carré historique du Crédit Agricole, qui accompagne les grands crus de Bordeaux et de Bourgogne, le secteur a également été investi il y a une dizaine d’années par les Caisses d’Epargne. Née au sein de l’agence de Beaune, la filière viticole développée par la Caisse Bourgogne Franche-Comté fait des émules. Fort de ce retour d’expérience, l’Ecureuil souhaite décliner le dispositif dans une dizaine de caisses, dont Aquitaine Poitou-Charentes et Grand Est-Europe, mais aussi Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes, Côte d’Azur, CEPAC (PACA, Corse), Bretagne Pays de Loire et Loire Centre.

Avec Vitibanque, les Caisses d’Epargne souhaitent s’adresser à «tous les viticulteurs, des jeunes exploitants aux grandes maisons», souligne Jérôme Ballet, président du directoire de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté qui a conquis en dix ans 600 clients sur les 3.300 exploitants de la région.

Pour cela, elle mise sur des chargés d’affaires passionnés, à la fois connaisseurs du monde du vin et de la banque. Elle les accompagne pour tous leurs besoins, du financement du foncier, en passant par la gestion de leurs encaissements, à la gestion de leur trésorerie grâce au crédit vendange ou au crédit dédié à l’élevage et à la vinification qui permet aux exploitants de passer le cap lors de la période de 12 à 18 mois précédant la commercialisation du vin.

Une offre complète de produits et services

Elle s’appuie également sur l’expertise de la banque privée et des ingénieurs patrimoniaux pour accompagner les viticulteurs sur les sujets de cession de l’exploitation et de transmission familiale, cités à 39% comme des préoccupations par les chefs d’exploitation interrogés par l’Observatoire de BPCE. Contrairement au Crédit Agricole, qui dispose de ses propres offres d’assurance grêle et multirisques climatiques sur les récoltes via sa compagnie maison Pacifica, deuxième acteur du marché de l’assurance agricole, les Caisses d’Epargne font appel au courtier Gras Savoye Willis Towers Watson pour trouver les meilleures offres du marché.

L’objectif de Vitibanque est de conquérir cette clientèle spécifique en lui proposant la palette complète de produits et de solutions et des interlocuteurs bancaires qui la comprennent. Alvina Pernot, fille de viticulteur à Puligny Montrachet, a bénéficié du financement de la Caisse d’Epargne lorsqu’elle a décidé avec son mari de lancer sa propre exploitation en 2018. «Nous avions besoin d’investir 1,5 million d’euros dans la construction du bâtiment, l’acquisition de la cuve, des pressoirs et du matériel. Bien que mon père possède un domaine, nous partions d’une page blanche et le Crédit Agricole s’est montré plus réticent à accompagner de jeunes exploitants», confie-t-elle. La Caisse d’Epargne est, depuis, devenue la banque principale du couple.

L’Ecureuil croit au potentiel du secteur. «La viticulture est le deuxième exportateur de la balance commerciale française derrière l’aéronautique. C’est un gros pourvoyeur d’emplois directs et indirects, plus de 500.000», souligne Nicolas Balerna, directeur de la banque de détail des Caisses d’Epargne. Le produit net bancaire (PNB) généré par la filière de viticulteurs connaît «une croissance à deux chiffres», souligne Romain Coissard, directeur du marché des professionnels viticulture de la Caisse Bourgogne Franche-Comté. Cette clientèle génère dans la région près de 5 millions d’euros sur un PNB total de 315 millions d’euros en 2022.

