Autour d’Orpea, le sprint est lancé pour convaincre les créanciers non sécurisés

Et maintenant, place à une campagne électorale! Alors qu’Orpea a annoncé mardi la signature formelle de l’accord trouvé le 1er février dernier entre la Caisse des dépôts (CDC) et ses alliés – CNP Assurances, Maif et MACSF – et un groupe de créanciers non sécurisés – environ 1,8 milliard d’euros détenus - sur un plan de restructuration financière du groupe de maisons de retraites, les jeux ne sont sans doute pas totalement faits. Concert’Oqui regroupe deux actionnaires activistes s’est associé avec un autre groupe de créanciers non sécurisés pour proposer une alternative au plan orchestré par la CDC. Baptisé «Support club», ce groupe de créanciers, associé à Concert’O, revendique près de 500 millions d’euros de dettes et compte en son sein des hedge funds comme Fortress Credit Corp, Kyma Capital, LMR Partners et Whitebox Advisors. Double rencontre mardi Choc de calendrier, les camps concurrents, désormais en rivalité, présentaient chacun de leur côté mardileurs arguments pour convaincre les créanciers encore indécis. Le groupe mené par la CDC propose une incitation financière pour convaincre les indécisd’adopter le lock-up, avant la décision du Tribunal de commerce de Nanterre.Un véritable sprint est donc engagé.Selon nos informations, l’ouverture de la sauvegarde accélérée pourrait être actée au cours de la première quinzaine de mars. Les implications du plan de la CDC sont désormais bien connues, avecdes actionnaires qui seront rincés après trois opérations de capital successives. Mardi, Orpea a ainsi rappelé que le schéma promu par la CDC ferait ressortir «une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro». Le contreplan Concert’O/Support club prétend améliorer ce plan et aboutirà un meilleur taux de conversion pour créanciers non sécurisés. La CDC obtiendrait toujours le contrôle du conseil d’Orpea, mais elle ne disposerait que de 22% du capital au terme d’une d’injection de 650 millions d’euros, quand Concert’O capterait 17% après une injection de 500 millions de «new money», un apport auquel pourraient se joindre CNP, Maif et MACSF. Les autres créanciers unsecured obtenant 14% du capital, moyennant 400 millions supplémentaires. En revanche, aucun salut pour les actionnaires. Volonté de remporter la bataille, baroud d’honneur ou recherche d’un rapport de force avant d’autres épisodesd’ordre judiciaire? L’opération de ralliement des créanciers d’Orpea, notamment les détenteurs de Schuldschein dont le poids pourrait être décisif, est bien lancée. La MACSF s’attend à une rentabilité proche de zéro pendant cinq ans «Nous avons été très choqués par ce que nous avons appris sur le fonctionnement d’Orpea mais il nous semble indispensable de participer à ce sauvetage. Nous voulons montrer qu’il est possible d’avoir un Ehpad éthique. Nous attendons une rentabilité très faible car nous pensons que cela va être compliqué pendant 5 ans», a expliqué Stéphane Dessirier, directeur général de la MACSF, devant l’Association nationale des journalistes de l’assurance, ce même jour. Le mutualiste, s’est engagé sur une durée d’investissement de cinq ans et apporte 200 millions d’euros. Il a suivi dans ce mouvement les groupes dirigés par Eric Lombard et Pascal Demurger. Fort de moyens importants, ilaffichait à fin 2022 pas moins de 3,6 milliards d’euros de fonds propres pour un ratio de solvabilité de 274%. Avec Orpea, il ne met pas les pieds dans un monde inconnu. La MACSF a été actionnaire du concurrentKorian, de 2009 à mai 2014, avec environ 10% du capital, accompagnant alors un plan de restructuration. Il détient désormais 11,6% de Vivalto Vie, qui gère 22 Ehpad totalisant 1.500 places. (BDM) Le fonds de pension canadien CPPIB est sorti entièrement du capital d’Orpea Le fonds de pension Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) a récemment cédé sur le marché l’ensemble de ses titres Orpea, selon une déclaration faite à l’Autorité des marchés financiers (AMF). «CPPIB a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 février, le seuil de 5% des droits de vote d’Orpea et ne plus détenir aucune action de cette société", a précisé l’AMF. CPPIB a essuyé d'énormes pertes sur cet actif.