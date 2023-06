Au régime sec, les banques américaines promettent des jours meilleurs

L’après-Covid a été difficile pour les banques d’investissement. Face au ralentissement de l’activité, les firmes de Wall Street ont entamé en début d’année une cure d’austérité. Le directeur financier de Citigroup a annoncé mercredi lors d’un événement consacré aux investisseurs que la banque avait supprimé 5.000 emplois sur l’ensemble du semestre, dont 1.600 sur le deuxième trimestre. Cela représente 2% de ses effectifs.

De son côté, Goldman Sachs avait ouvert en janvier une vague de 3.200 suppressions d’emplois, tandis que Morgan Stanley devrait avoir réduit sa masse salariale de 5% d’ici à la fin du mois, selon l’agence Bloomberg.

Des volumes de M&A en baisse

Avec l’inflation qui pèse sur la masse salariale, les banques se sont logiquement lancées dans la chasse aux coûts. Le mouvement traduit aussi un retour en arrière après les embauches réalisées pendant la pandémie de Covid-19 lorsque les volumes de fusions-acquisitions étaient au plus haut.

Avec les incertitudes macroéconomiques générées par la guerre en Ukraine, l’activité tourne, en effet, au ralenti. Depuis le début de l’année, le marché des fusions-acquisitions a reculé de 44% aux Etats-Unis, à 490 milliards de dollars, et de 57% en Europe, à 198 milliards de dollars, selon Refinitiv. La France fait figure d’exception avec un recul limité à 23% (30 milliards). Témoignant de cette panne, la banque d’affaires Lazard a, elle aussi, annoncé qu’elle comptait tailler à hauteur de 10% dans ses effectifs.

Malgré les nombreuses incertitudes économiques, les patrons de banques américaines s’attachent à envoyer le signal que la lumière se trouve bientôt au bout du tunnel. «J’ai toujours dit qu’il fallait quatre à six trimestres pour relancer les compteurs. Nous sommes autour du cinquième», a déclaré David Solomon, le patron de Goldman Sachs, numéro un mondial du conseil en fusions-acquisitions sur la chaîne CNBC. Il anticipe un pic d’activité en fin d’année. Une analyse partagée par le patron de Morgan Stanley, James Gorman, qui n’envisage pas de nouvelles réductions d’effectifs.

Le trading en berne

Le ralentissement n’est toutefois pas limité aux fusions-acquisitions ou aux opérations sur les marchés de capitaux. Citi prévient également que l’activité de trading a connu une forte baisse au deuxième trimestre, de l’ordre de 20%, du fait notamment des incertitudes entourant au mois de mai le plafond de la dette américaine. De leur côté, Goldman Sachs et JPMorgan anticipent une baisse de respectivement 25% et 15%. L’europe n’est pas épargnée par la tendance. Deutsche Bank a ainsi annoncé jeudi lors d’une conférence investisseurs organisée par Goldman Sachs qu’elle s’attendait à ce que ses activités de trading baissent de 20% ce trimestre, alors que les analystes prévoyaient plutôt une baisse autour de 10%. Après avoir profité de la volatilité élevée sur les marchés en 2022, le trading de taux et changes (fixed income) a cessé de soutenir les revenus des activités de marchés. De quoi plaider pour des baisses de bonus à Wall Street, à défaut de continuer à supprimer des postes.