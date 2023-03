Alix Faure prend la direction de l’ESG chez Sienna Investment Managers

ALIX FAURE

Directrice ESG, Sienna Investment Managers.

41 ans, master of science (EM Lyon).

Alix Faure débute chez BNP Paribas Investment Partners en 2005, où elle est promue spécialiste produits investissements durables et responsables en 2010. Elle rejoint,en 2015, Mirova comme senior product manager spécialisée sur les stratégies actions et impact, puis entre à l’AFG en 2019 en qualité de directrice de l’investissement responsable. Elle était, depuis 2021, à la tête du développement responsable et membre du comité d’investissement au sein de Comgest.