Abeille Assurances veut moderniser l’UFF

Le groupe Abeille Assurances veut donner davantage de chances à l’Union financière de France (UFF) dans son développement. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’offre publique d’achat que l’ex-Aviva France a déposé récemment sur sa filiale et qui court jusqu’au 15 février pour les actionnaires minoritaires. « L’UFFpossèdeun réseau de très grande qualité qui réalise debellesperformances commerciales. Ses conseillerssontreconnus pour leurprofessionnalismeetleurexpertise.Il est parfaitement légitime de vouloir les doter aujourd’hui d’outils plus modernes,facilitant les interactions avec leurs clients », explique à Instit Invest, Philippe Michel Labrosse, directeur général d’Abeille Assurances depuis septembre 2021, date à laquelle le groupe Aéma auquel appartient Abeilles Assurances a pris possession de l’ex-Aviva France. Le prix de l’offre extériorise une prime de 51% par rapport au dernier cours de l’action UFF précédant le dépôt de l’offre en novembre dernier. Elle valorise l’UFF à 341 millions d’euros pour 100% du capital. Et Abeilles Assurances, qui détenait environ 75% du capital d’UFF à la date de l’annonce, est prêt à mettre sur la table un budget informatique sur plusieurs exercices de l’ordre de 30 à 50 millions d’euros pour la modernisation des outils. Il faut dire que l’UFF fait presque figure de vieille institution française du conseil avec sa date de création qui remonte à 1968. Elle a été l’un des précurseurs en France du conseil financier avec des groupes comme Laffitte Investissements ou Worms Gestion qui l’ont imité plus tard et ont marqué l'époque de la création du concept du «banquier debout» et de celle du Plan d’Investissement Progressif (PIP), qui permet de lisser ses investissements dans le temps Période Suez L’UFF est entrée dans le groupe Suez dans les années 80, période durant laquelle elle sera aussi cotée en Bourse. L'établissement français de gestion de l’eau et des déchets, qui contrôle alors la majorité du capital d’UFF, détient aussi dans son giron une banque et le groupe d’assurances Victoire dans lequel, déjà, il y avait l’ancienne version d’Abeille Assurances. Sa revente aura lieu en 1994 au Britannique Commercial Union qui est devenu plus tard Aviva. La banque Indosuez quant à elle cède en 1997 sa participation majoritaire dans l’UFF à l’ex-Abeille Vie. Depuis, les choses se sont stabilisées, voire un peu trop...« La cotation de l’UFF existe depuis très longtemps mais l’UFF n’a jamais eu recours au marché pour se financer depuis son introduction. La liquidité du titreest très faible et la cotation présenteun caractère très contraignant pourson actionnaire majoritaire qui se matérialise dans ses choix d’accompagnement». L’UFF a bien tenté au début des année 2000 de racheter la société financière W Finance, dont d’ailleurs Philippe Michel Labrosse était le dirigeant. Mais l’opération ne se fera pas, W Finance étant rachetée au plus offrant, en l’occurrence Primonial. Pour l’actionnaire principal Aviva, l’UFF servira alors surtout à remonter du dividende. Abeilles Assurance compte désormais capitaliser sur les points fort d’UFF et seulement corriger ses points faibles en devenant actionnaire à 100%. Philippe Michel Labrosse l’assure, «la marque UFF restera. Nous n’avons pas l’intention de la changer ni de modifier les activités d’UFF. Noussouhaitonsavant toute chose investir dans la modernisation de ses systèmes d’informationet enrichir ses applicatifs ». La trajectoire de dividendes devrait en être fortement modifiée...