Abanca signe le rachat de Targobank Espagne à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

C’est fait : la banque espagnole Abanca - au septième rang local par la taille d’actifs - a annoncé aujourd’hui le rachat de Targobank España à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) pour un montant non communiqué. Les deux acteurs avaient annoncé le 22 décembre être entrés en négociations exclusives. Ce rachat s’inscrit dans une stratégie de croissance externe démarrée par la banque galicienne en 2014, date de l’absorption de Banco Etcheverría. Grâce à cette opération – la septième en 9 ans - Abanca change encore de taille et va gérer un volume d’affaires de 112,5 milliards d’euros, soit 5,2 % de plus qu’actuellement. Ses prêts vont se hisser à 49,2 milliards d’euros (+6,9%) et les dépôts à 51,39 milliards d’euros (+4,4%). Le nombre d’agences est porté à 727 (+7,5%) tandis que le ratio combiné NPL (non-performing loans) atteint 2,1%.

Le rachat de Targobank España va aussi permettre à la banque de détail régionale d’étendre son empreinte géographique sur la côte méditerranéenne, l’Andalousie et Madrid et de se consolider dans le financement aux entreprises et aux familles, en se focalisant tout particulièrement sur les assurances, les moyens de paiement et les fonds d’investissement.

Pas de licenciements en vue : Abanca a signalé son intention de conserver la main-d’œuvre de Targobank España, qui compte quelque 541 professionnels répartis dans 51 agences. Pour l’heure, l’opération doit encore recevoir le feu vert de la BCE ainsi que de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) et de la Direction générale des assurances et des fonds de pension (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones). Sa finalisation est attendue courant 2023.