... millions d’euros, c’est le chiffre d’affaires de Smacl Assurances en 2020. A partir de l’an prochain, il viendra presque totalement s’ajouter aux 3,7 milliards d’euros de la Maif. Les deux mutuelles créent une société anonyme commune avec l’essentiel des activités de Smacl : assurance-dommages des collectivités locales, associations et entreprises. Ce sera l’entité dédiée de la Maif qui en détiendra l’essentiel du capital, avec un reliquat pour le groupe Vyv (9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires) que la Smacl avait rejoint fin 2018. Les synergies dans ces grands risques n’avaient pas été trouvées. Tandis que la Maifa la solidité et la volonté d’élargir son offre aux entreprises et collectivités.