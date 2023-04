Reporting durabilité, un climat d’incertitudes pèse sur les émetteurs

Tandis que la communication des sociétés cotées fait une place croissante aux informations en matière de durabilité, cette évolution n’est pas sans soulever certaines questions au regard du cadre applicable entourant la transparence boursière. Sans même évoquer l’aiguillon des acteurs de la société civile, dans un climat où la prévention du greenwashing devient une priorité des régulateurs, le risque est, pour les émetteurs, qu’une communication mal calibrée déclenche de nouveaux fronts, y compris judiciaires.

Les sociétés cotées sont en effet soumises à des obligations particulièrement strictes de transparence, portant tant sur le champ des informations concernées que sur leur qualité, en lien avec l’obligation qui leur est faite de délivrer au public une information « exacte, précise et sincère » (art. 223-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers – RGAMF).

En complément, les émetteurs doivent rendre publique, et ce « dès que possible », toute information significative susceptible d’avoir un impact sur leur cours de Bourse, sous peine de sanctions de l’AMF. Comme le régulateur a pu le souligner, ces informations peuvent concerner des événements particulièrement variés, qu’ils soient à caractère financier, stratégique, technique, juridique ou liés à la gouvernance ou autres. En pratique, la notion s’est d’abord épanouie sur le plan financier, le cas d’école étant l’émetteur sanctionné pour avoir trop tardé à publier une impossibilité, même seulement probable, d’atteindre des objectifs financiers précédemment annoncés (profit warning).

La publication d’informations en matière de durabilité, entendue comme englobant les questions environnementales, sociales, liées aux droits de l’homme et à la gouvernance, n’échappe pas en principe à ce cadre rigoureux. Ainsi, toute information en matière de durabilité doit être « exacte, précise et sincère ». Ainsi, également, toute information qui y est attachée est susceptible d’être qualifiée de privilégiée, partant devant être communiquée immédiatement. Outre-Atlantique, la Securities and Exchange Commission (SEC) se montre également attentive à ce que les communications des émetteurs en matière de changement climatique et importantes pour les investisseurs soient soumises aux règles entourant l’information sur les marchés.

Les marchés pourraient bientôt voir fleurir des « ESG warnings », sur le modèle des profit warnings en matière financière

Alors que les émetteurs ont multiplié, ces derniers temps, les objectifs de durabilité (objectifs de neutralité carbone, objectifs en lien avec des financements « verts », etc.), la nécessité de vérifier régulièrement leur accomplissement se pose alors avec une particulière acuité, tant du point de vue d’ailleurs des règles de bonne gouvernance (exigence pour le conseil d’administration de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, dialogue actionnarial sur ces enjeux nécessitant de s’appuyer sur des données fiables et précises) que de l’impératif d’assurer une communication la plus intègre possible.

Déjà palpable, l’intensité de cette question est par ailleurs appelée à croître avec le renforcement des exigences en matière de stratégie climatique, porté par la nouvelle directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting), laquelle prévoit notamment l’obligation pour les sociétés cotées de communiquer dès 2025 et de manière détaillée « les plans définis » pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 (« net zero »).

A cet égard, si, à l’issue de ce travail de vérification, il apparaissait, même seulement probablement, que les objectifs annoncés ne seraient pas atteints, la nécessité d’une communication dès que possible pourrait se poser. Au-delà des objectifs de durabilité, il ne faut pas non plus négliger l’éventualité que les autorités boursières considèrent également qu’une communication immédiate est nécessaire lorsque des informations contredisent ou sont incohérentes avec certaines prises de position sur les thématiques ESG.

Les marchés pourraient ainsi bientôt voir fleurir des « ESG warnings », sur le modèle des profit warnings en matière financière. Indice du sérieux de la thématique, des dossiers récents (Orpea, Téléperformance) ont démontré l’effet profondément déstabilisateur sur les cours que peuvent avoir certaines informations liées à la durabilité, et la sensibilité croissante des investisseurs sur ces questions, par ailleurs catalyseur potentiel pour des campagnes activistes ESG.

En lien avec ces points d’alerte, doit plus généralement être anticipé par les émetteurs le risque de critique de leur communication en matière de durabilité pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Entre le renforcement, inédit, des exigences de reporting – avec une demande d’informations ESG plus nombreuses mais aussi plus subjectives – et l’élargissement, consacré par la nouvelle directive CSRD, des destinataires aux acteurs de la société civile (ONG comprises), le risque est très élevé. Point d’achoppement particulièrement attendu : le critère de la « double matérialité », déterminant si une question de durabilité doit être incluse ou non dans ce reporting. Impliquant d’apprécier l’importance d’une question de durabilité tant en termes d’impact que sur le plan financier, celle-ci risque en effet de cristalliser de sérieuses divergences de vues.

Face à ces incertitudes, une clarification de l’articulation de ces nouvelles exigences avec les règles encadrant la communication boursière serait sans doute bienvenue. Tandis que le reporting de durabilité prévu par CSRD visera aussi les grandes entreprises non cotées, avec l’idée que celui-ci dépasse le seul intérêt des marchés et des investisseurs, c’est également la légitimité d’un double standard, opérant une distinction entre acteurs cotés et non cotés, en matière de qualité de ces informations jugées critiques, qui, ultimement, est sans doute posée.