Les Etats-Unis lèvent les barrières anti-ESG pour les fonds de pension

Il s’agit du règlement final. Le ministère du travail américain vient d’annoncer un règlement qui permet aux administrateurs de fonds de pension de prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs choix d’investissement. Ils pourront également s’y référer pour exercer leurs droits d’actionnaires tels que le vote en assemblée générale des entreprises en portefeuille. Après consultations, le ministère a conclu que les deux règles promulguées en 2020 lors de l’administration précédente restreignaient sans nécessité la capacité des administrateurs à utiliser les facteurs ESG dans leurs choix d’investissement, même lorsqu’ils auraient été bénéfiques financièrement aux membres des fonds de pension. «Supprimer les restrictions de la précédente administration pesant sur les administrateurs de fonds de pension va aider les travailleurs américains et leurs familles dans leur épargne en vue de la retraite», se félicite Marty Wash, Secrétaire au travail. Le règlement sera effectif 60 jours après sa publication au registre fédéral, à l’exception de certaines applications dans le vote par procuration aux assemblées générales qui pourront bénéficier d’un délai d’un an pour permettre aux administrateurs et aux gérants de fonds de se préparer. La décision intervient alors que plusieurs trésoriers d’Etats mettent en place des interdictions locales pour empêcher les fonds de pension publics d’investir avec des critères ESG. La bataille politique entre républicains et démocrates a fait de l’investissement avec des critères ESG un de ses outils de différenciation.