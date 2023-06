L’Erafp accuse un rendement négatif de -12,5% en 2022

L’Erafp, le régime pour la retraite additionnelle de la fonction publique, accuse un rendement économique négatif de -12,5% sur un an, compte tenu de la baisse simultanée des marchés actions et obligataires en 2022.

« Il faut en relativiser la portée, compte tenu de la longueur de ses engagements et du poids de ses plus-values latentes. C’est ainsi que le conseil d’administration a pu, en décembre, sans mettre en danger les équilibres du régime, voter en faveur d’une revalorisation de la valeur de service du point de 5,7 %, soit la plus forte hausse des régimes de retraite au 1er janvier 2023 », commente Dominique Lamiot, président de l’Erafp dans le rapport annuel de l’établissement. La duration des engagements financiers est d’environ 20 ans.

A lire aussi:

« Le TRI annualisé depuis les débuts du régime avait très bien résisté au cours des années passées malgré la baisse des taux et atteignait 5,6 % à fin 2021. Le choc de marché de 2022 a entraîné une baisse de ce TRI annualisé à 3,7 % », souligne le fonds de pension des fonctionnaires. La valeur boursière du portefeuille se contracte pour la première fois à 38,2 milliards d’euros contre 41,9 milliards un an plus tôt. Le taux de couverture du passif par la valeur économique des actifs reste solide avec un niveau de 121 %.

Diversification maintenue

L’Erafp a adapté son allocation d’actifs au cours de cette année compliquée, «dans le bas de la fourchette pour les poches actions, obligations convertibles et immobilier, sans remettre en cause la trajectoire de l’allocation votée en décembre 2021», souligne Emmanuelle Walraet, présidente du comité de pilotage actif-passif. L’allocation en actions se tasse et pèse pour 32,2% du portefeuille. La part des actifs obligataires a aussi diminué, passant de 49,5 % à 47,5 %. Dans le bas de fourchette, on retrouve les obligations crédit international et obligations convertibles (respectivement, 3,9 % et 2,7 %). L’immobilier ne fait guère mieux à 13,1%.

«Ces spécificités de l’atterrissage s’expliquent par de nouvelles opportunités d’investissement liées à la remontée des taux ; par le souci de faire preuve de prudence compte tenu de risques spécifiques sur certaines classes d’actifs ; par la rareté des opportunités s’agissant, en particulier, des obligations convertibles et de l’immobilier», indique l’Erafp.

A lire aussi:

Quelques opportunités ont pu être saisies sur le souverain et sur la dette privée de la zone euro notamment avec la remontée des taux en 2022. Surtout, la diversification, engagée depuis plusieurs années, a été maintenue, à travers les actifs à revenu variable. Leur part, en prix de revient amorti, est ainsi passée de 36,2 % à 38 % entre fin 2021 et fin 2022. L’Erafp s’était donné pour objectif de se situer à fin 2022 dans une fourchette entre 37,9 % et 39,7 % de l’actif (+3 points). Depuis novembre 2022, l’Erafp a aussi relevé son plafond de détention d’actifs à revenus variables non libellés en euro de 30 à 35 %. Le non coté est favorisé. Il arrive en haute de fourchette à 2,6% de l’actif en prix de revient amorti.

Au cours de l’année, plus de 2,5 milliards d’euros supplémentaires ont été investis, toutes classes d’actifs confondues, dont 43% en actions, 8 % dans des actifs de capital-investissement et d’infrastructures et 8 % au sein du mandat multi-actifs. Les investissements de la poche obligataire (dont obligations convertibles) ont représenté 20 % des flux, soit 500 millions d’euros.

Le flux d’investissements dans les obligations d’Etat et assimilées est négatif (-18 %). « Cela s’explique par des amortissements et remboursements de dettes souveraines plus importants que les nouveaux achats, qui ont pourtant repris en 2022. La poche d’actifs immobiliers a continué de croître en 2022. Les investissements en immobilier représentent près de 20 % des flux annuels », relève l’Erafp.