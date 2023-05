Le groupe SOS se verrait bien en acteur de référence de la finance à impact

Le groupe associatif et non lucratif, SOS, a décidé de se donner un nouvel horizon à travers la finance à impact. Pour cela, il compte s’appuyer sur sa riche expérience en tant qu’acteur du monde de l’économie sociale et solidaire (ESS). Créé en 1984 pour lutter contre les addictions à la drogue et la prévention du sida, le groupe SOS a connu quarante années de croissance externe fulgurante l’ayant mené à diversifier ses activités dans des hôpitaux privés à but non lucratif, des EHPAD, des centres pour les personnes en situation de handicap, des centres d’aide et d’hébergement pour les sans-abris, les demandeurs d’asiles, les réfugiés, les personnes LGBTQ souffrant de violences ou encore les personnes nécessitant un suivi sous l’autorité de la justice ; des commerces ou des lieux de culture. Le groupe, fondé et dirigé par Jean-Marc Borello, est devenu une référence de l’ESS avec ses 650 établissements et services, associations et entreprises sociales. Il emploie 22.000 personnes et a dégagé 1,26 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 5 millions d’euros de résultats en 2021.

L’investissement à impact, nouvel horizon

Dans ses bureaux rue Amelot dans le 11eme arrondissement de Paris, le récent directeur financier, Romain Durand, ancien directeur des investissements du groupe mutualiste Relyens, soutient le groupe dans son ambition de se développer dans la finance à impact en imaginant une plateforme permettant d’apporter des fonds aux entreprises de l’ESS sur tout leur cycle de vie. « En tant qu’acteur important de l’ESS, nous pouvons représenter une autre vision de l’investissement et de la finance », défend-il. Les premières marches se mettent en place. Le groupe SOS a lancé en décembre 2021, « Impact Business Angels », son propre réseau de Business Angels dédiés aux entrepreneurs à impact et à leurs projets en phase d’amorçage.

Deuxième étape, le groupe SOS a lancé en ce début d’année « Impact Source », un fonds de fonds à impact, en s’associant au gestionnaire d’actifs Magellim. Le groupe SOS est minoritaire dans Impact Source. Avec Magellim, il a développé pendant six mois ses propres critères de sélection « bottom up » pour « privilégier des fonds et des entreprises qui aspirent à améliorer leurs impacts sociaux et environnementaux », souligne Romain Durand. L’approche intègre également un focus sur l’intentionnalité des équipes de gestion et leur capacité à mesurer leurs impacts sur le climat, l’environnement, la santé et seniors, l’inclusion sociale et l’éducation.

Le groupe SOS joue le rôle de conseil dans le fonds de fonds. Son objectif est de prendre des participations dans des fonds primaires, réaliser des co-investissements et investir dans du secondaire, pour avoir le plus de diversification possible, mais aussi d’aider les sociétés de gestion qui se lancent à progresser sur la mesure de l’impact. Le groupe SOS a apporté son expertise du monde associatif. « Avec la constante augmentation du nombre de fonds à impact en création, le marché des fonds à impact est complexe à déchiffrer et le risque d’impact washing n’a jamais été aussi élevé », considère Romain Durand. Le fonds est géré par Guillaume-Olivier Doré, managing partner chez A Plus Finance qui s’est rapproché de Magellim en janvier 2021. Le fonds SFDR 9 vise 300 millions d’euros de collecte d’ici à au premier trimestre 2024. Les premiers investissements sont attendus pour le second semestre 2023.

Reprendre la main

Le groupe SOS n’en est pas à son premier coup d’essai dans le monde de l’investissement. En 2010, il avait créé le Comptoir de l’Innovation pour prendre des participations minoritaires et faire incuber les jeunes entreprises de l’ESS. La structure, devenue « Inco », a été reprise et dirigée en 2017 par Nicolas Hazard, l’ancien président du Comptoir de l’innovation. Inco a notamment participé à la méthodologie de sélection à impact du fonds NovESS. Le groupe SOS souhaite donc reprendre la main sur la finance à impact. « En tant qu’entrepreneur social et expert de l’ESS, nous pouvons apporter de la compétence, des deal flow, de la valeur ajoutée et de la différenciation dans le monde de l’asset management », affirme Romain Durand.

Une nouvelle étape consisterait pour le groupe SOS à créer un fonds de capital-risque. « Nous pourrions être légitime à obtenir notre propre agrément pour cette activité », pense Romain Durand. Mais toutes les options sont sur la table. Le groupe est prêt à travailler avec des sociétés de gestion qui partagent ses valeurs et son temps long. La thématique du fonds n’est pas encore déterminée. Elle pourrait concerner le social, la santé ou l’immobilier. Le fonds pourrait être lancé l’année prochaine.

Ces différentes initiatives visent à placer le groupe SOS sur la carte de la finance à impact et à en faire un acteur de référence, mais aussi à aider le secteur à mûrir. « Nous souhaitons être le pont entre différents acteurs de l’écosystème de la finance à impact pour porter ce marché à l’échelle », croit fermement Romain Durand dont le groupe est déjà parvenu à rassembler une myriade d’acteurs associatifs et à imposer les valeurs de l’ESS dans le secteur privé.