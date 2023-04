La Banque de France maintient son fonds de pension pour quelques décennies

Le plus vieux fonds de pension en France écrit ses derniers chapitres. Le projet de loi de réforme des retraites doit mettre fin aux principaux régimes spéciaux dont celui de la Banque de France. La caisse de retraite des employés de la Banque de France, gérée par capitalisation, se prépare à tourner la page de plus de deux siècles d’existence. Après la création de la Banque de France en 1800 par Napoléon, un décret établit huit ans plus tard que « la Banque tient une Caisse de Réserve pour ses Employés. Cette réserve se compose d’une retenue sur les traitements. La quotité, l’emploi et la distribution de la réserve sont délibérés par le Conseil général, et soumis à l’approbation du Gouvernement (art.23) ». Le financement du régime repose toujours sur la caisse de réserve des employés de la Banque de France (CRE) dont les actifs et passifs sont inscrits au bilan de la Banque.

Mais ce régime de retraite autonome et provisionné dans les comptes de la Banque de France, aux 7.850 cotisants pour 17.000 bénéficiaires, doit disparaître progressivement. La réforme des retraites introduit la clause du « grand-père » applicable à partir du 1er septembre 2023. Les nouveaux embauchés seront affiliés au régime général au titre de la retraite, les anciens employés conservent leurs droits jusqu’à extinction de tous les engagements. « Nous avons encore quelques décennies devant nous », souligne Alexandre Gautier, directeur général adjoint des Opérations et de la Stabilité Financière de la Banque de France depuis début avril, après avoir été cinq ans Secrétaire général adjoint en charge des finances et de l’Investissement Socialement Responsable, sur les fonds propres et le fonds de pension de la Banque.

Le régime spécial a déjà commencé à se fondre dans le paysage, à la suite des réformes des retraites précédentes. « Au total, le régime spécial de la Banque aura convergé avec le régime de la fonction publique de l’État, en 2022 pour certains éléments principaux (taux de cotisation, âge légal de départ, durée de cotisation pour le taux plein) », indiquait en 2018 la Cour des comptes dans son rapport.

Un régime provisionné

La Banque de France, en tant qu’employeur, a aussi mis au pot pour assurer le paiement des retraites des employés. En 2006, elle a été autorisée à conserver 30% de son résultat pour l’affecter à un fonds de réserves des pensions. Ce provisionnement a permis de couvrir la totalité des engagements à partir de 2019. Aujourd’hui, le régime détient 22 milliards d’euros en provisions dont 15,5 milliards d’euros pour son fonds de pension et 6,5 milliards d’euros pour ses fonds propres.

« Cette couverture des engagements de retraite a été assurée par les cotisations sociales (36 %), le rendement des placements (25 %) et un apport additionnel (39 %) supporté par les finances publiques en contrepartie d’un engagement de gestion rigoureuse », indique la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2022. Le régime peut désormais s’en sortir seul. « L’intégralité des prestations versées dans l’avenir par le régime pourrait être financée uniquement par les réserves augmentées de leurs produits financiers », notait la rue Cambon. « Nos engagements sont couverts à 100% par les actifs financiers. Nous reversons même les excédents à l’Etat, lorsque les résultats sont bons sur les marchés, soit 1,7 milliard d’euros déjà versés. Si nous passons sous le seuil des 100%, la Banque de France pourra nous re-doter à concurrence des pensions à verser, sans que cela coûte à l’Etat », explique Alexandre Gautier. Le Projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale de 2023 établit que la subvention d'équilibre, prélevée sur la réserve spéciale de la Banque de France, s’est élevée à 473 millions d’euros en 2021, représentant 93,1 % du montant des pensions servies.

Un gérant maison et des expertises externes

Au sein de la Banque de France, le régime de retraite est piloté par le Comité stratégique du régime de retraite et par le Comité actif-passif. Les décisions d’investissement sont prises par le Comité d’investissement (présidé par Alexandre Gautier) avec l’autorisation du Comité des risques. « Nous établissons l’allocation d’actifs et rendons compte au comité stratégique des activités de placements tous les 15 jours pour le fonds de pension et tous les mois pour les placements en face des fonds propres », explique-t-il. Depuis 2020, un comité de pilotage de l’investissement responsable a été mis en place. La direction financière est responsable de la mise en œuvre, de la recherche des supports de placements, des ordres d’achat et vente. Elle s’appuie sur les fonds dédiés de son gérant captif, BDF Gestion, et de fonds ouverts, externes. Le portefeuille est investi à hauteur de 65% en produits de taux, 25% actions et 10% en diversification.

Créé en 1995, BDF Gestion compte une trentaine de collaborateurs installés rue du Louvre. Ils gèrent une gamme de trente OPC (dédiés, ouverts au public, d’épargne salariale) et quelques mandats individualisés pour le compte d’investisseurs institutionnels. Le régime de retraite s’appuie également sur treize fonds externes ouverts, en gestion indicielle. Au 30 novembre 2022, ils représentent 7,6 % des encours totaux

d’actions et d’obligations (contre 7 % fin 2021).

Le portefeuille du fonds de pension est investi à travers les OPC « maison » et quelques fonds externes. Le portefeuille correspondant aux fonds propres compte quelques titres détenus en direct. « BDF Gestion est présent sur la gestion actions et obligations. Nous allons chercher d’autres fonds externes sur la diversification dans les actions et obligations des émergents, la dette corporate, l’immobilier, les infrastructures, le private equity, la transition écologique et énergétique, le social ou des fonds indiciels US », précise Alexandre Gautier.

Des engagements ISR robustes

La Banque de France qui soutient le verdissement des politiques monétaires européennes peut s’appuyer sur sa propre expérience d’investisseur.

Pour ses fonds propres et son fonds de pension, elle applique une gestion responsable en excluant 20 % de son univers d’investissement actions sur la base de critères et de scores ESG. La Banque de France, membre des PRI depuis 2022, adopte une stratégie d’investisseur responsable poussée. « Après avoir atteint l’alignement sur une trajectoire de réchauffement climatique nettement inférieure à 2 °C pour les portefeuilles actions adossés à nos fonds propres et à nos engagements de retraite, nous nous sommes fixés pour objectif d’aligner les portefeuilles sur une trajectoire de 1,5 °C entre 2023 et 2025 », établit la Banque dans son dernier rapport d’investissement responsable.

La Banque de France cible des investissements dans des fonds externes respectant les standards européens sur l’alignement de l’accord de Paris (Paris‑Aligned Benchmark). Elle a déjà pu investir 1,5 milliard d’euros en obligations vertes et souscrire 455 millions d’euros dans des fonds thématiques de transition écologique et énergétique. Un investissement a été réalisé dans un fonds dédié à la préservation de la biodiversité marine. La Banque regarde aussi les obligations sociales qui ont vocation à financer des projets générant des bénéfices sociaux. 160 millions y ont été consacrés. En outre, elle a investi dans un fonds soutenant le logement social et cible un fonds pour financer le secteur de l’économie sociale et solidaire en 2023.

La Banque renforce ses exclusions sur les énergies fossiles. Elle prévoit une sortie totale du charbon avant fin 2024. Elle a décidé d’exclure de ses portefeuilles à ce même horizon toute entreprise développant de nouveaux projets d’extraction d’énergies fossiles. Pour mettre en œuvre ces exclusions, la Banque de France s’appuie sur les données de ses prestataires Moody’s ESG et S&P Global Sustainable, ainsi que sur les données dont dispose sa filiale de gestion d’actifs BDF Gestion, auprès de Institutional Shareholder Services – ISS.

Elle dévoile dans son rapport ses indicateurs climat et l’empreinte carbone de ses investissements, en s’engageant à le faire tous les ans. La mesure d’impact et de risques concerne notamment la biodiversité pour le portefeuille actions, grâce aux données fournies par Iceberg Data Lab. « Cette démarche contribue à l’action que mène la Banque de France pour mieux prendre en compte les risques et les dépendances liés à la biodiversité dans le secteur financier », souligne le rapport. En effet, la Banque travaille avec la Task force on nature‑related financial disclosures (TCFD) pour créer un cadre de publication d’informations financières harmonisé à l’échelle mondiale sur les impacts biodiversité. Elle participe également au groupe de travail du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System – NGFS), dans la conduite des mandats de politique monétaire et de stabilité financière.

Enfin, la Banque de France joue son rôle d’actionnaire engagé. En 2019, elle a adopté une politique de vote. Elle analyse au cas par cas les résolutions climat afin d’évaluer le degré d’ambition des plans d’action climat présentés par les entreprises. Pour les assemblées générales de 2023, la politique de vote intégrera de nouvelles dispositions « pour s’opposer aux rémunérations excessives qui peuvent être octroyées à certains dirigeants ».