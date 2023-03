Gestion institutionnelle - La protection sociale agite la finance

Les groupes de protection sociale, promoteurs historiques de la protection et de l’action sociale en France, s’imposent dans le paysage de la gestion d’actifs. Ces groupes kaléidoscopiques, composés d’institutions de prévoyance, des institutions de retraite complémentaire (Agirc-Arrco), de mutuelles, voire d’assureurs ou de sociétés de gestion d’épargne salariale, administrés par les partenaires sociaux, sont les fruits de la protection sociale mise en place après la Seconde Guerre mondiale. D’abord gestionnaires de la retraite complémentaire et responsables de la prévoyance collective dans les entreprises et les branches, ils ont gagné du terrain sur les activités concurrentielles de l’assurance ou de l’épargne retraite. En accumulant d’importantes provisions techniques au fil du temps, ils ont finalement pris place parmi les acteurs incontournables de l’investissement institutionnel et des gérants d’actifs, dépassant les 100 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour les plus importants.

Avec les groupes intégralement mutualistes, ils composent la galaxie des organismes dits « sans but lucratif ». Ce qui ne les empêche pas de jouer dans la même cour que les assureurs et les gérants d’actifs. « Etre un organisme sans but lucratif ne nous exempte pas d’atteindre l’équilibre pour assurer sa pérennité », glisse Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement chez AG2R La Mondiale. La myriade d’acteurs a suivi un mouvement de concentration, faisant émerger des poids lourds. La directive européenne Solvabilité 2 les a aidés à constituer des groupes prudentiels plus solides, dans lesquels toutes les entités sont financièrement solidaires et où la gouvernance et la gestion des risques sont rationalisées et clarifiées. Le paysage devrait continuer à évoluer avec le rapprochement en cours des gestions d’actifs dans le nouveau groupe mutualiste Aéma et le développement d’Ofi Invest, la construction d’une nouvelle approche des placements chez Vyv et Egamo, ou encore le changement de stratégie chez Malakoff Humanis avec Sienna (lire aussi Malakoff Humanis s’appuie sur Sienna IM pour sa gestion).

Etre un organisme sans but lucratif ne nous exempte pas d’atteindre l’équilibre pour assurer sa pérennité. Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement chez AG2R La Mondiale

En prenant plus de poids, les organismes de la protection sociale et les mutuelles ont transformé leur vision de la gestion d’actifs. Elle est devenue une véritable business unit, source de revenus et de diversification dans leurs activités, après avoir longtemps été considérée comme une fonction support, synonyme de coûts. « Les gérants externes ont aussi dû adapter leurs relations, passant d’une approche très commerciale et unilatérale il y a quelques années à une attitude d’écoute et de proximité. Ils ont accepté d’ouvrir la boîte noire de leurs stratégies de gestion aux investisseurs », estime Patrick Viallanex, associé du cabinet A2 Consulting. Les acteurs mutualistes et du monde paritaire continuent de faire bouger les lignes. « Ils entraînent en grande partie le marché de l’investissement responsable (ISR) en défendant leurs valeurs sociales et environnementales. Ils structurent leurs stratégies, font progresser l’évaluation des risques et impacts de leurs portefeuilles, et cherchent à imprimer leurs demandes auprès des gérants plutôt que de simplement suivre les politiques ISR des gérants », ajoute Patrick Viallanex. « Nous parallélisons complètement nos approches extra-financière et financière », partage Chloé Pruvot, directrice des investissements chez Apicil. La concentration du secteur demeure assez naturelle pour des organismes qui doivent couvrir des charges fixes et réglementaires de plus en plus importantes, notamment sur l’investissement responsable.

A lire aussi:

• Aéma et Ofi, le couple qui veut s’imposer

Aéma Groupe, cinquième groupe d’assurances en France, qui s’est constitué en 2021 avec la Macif et Aésio puis a été rejoint par Abeille Assurances (ex-Aviva France), fait évoluer la gestion de ses 134 milliards d’euros d’actifs. Une politique d’investissement commune se met en place avec Ofi AM (devenu Ofi Invest) en gestionnaire principal, devenu le cinquième groupe français de gestion d’actifs. L’accroissement des encours doit permettre d’amortir les coûts de structure et d’améliorer les performances. Mais le groupe doit notamment relever le défi de rassembler les gestions d’Ofi et Abeille Asset Management, tous les deux fortement positionnés sur les mandats institutionnels. Ofi Invest espère développer sa gestion pour le compte des clients particuliers et des mandats institutionnels en France et à l’international. Il aura face à lui des acteurs comme Ostrum, structure de Natixis, concentré sur la gestion assurantielle avec plus de 440 milliards d’euros sous gestion.

• Vyv et Egamo cherchent à mettre tout le monde d’accord

Autre acteur en mouvement, le groupe Vyv, « premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France », formé en 2017 autour de Chorum, Harmonie Mutuelle, la MGEN, MMG, MNT, Smacl Assurances, poursuit la réorganisation de la gestion de ses 23 milliards d’euros de placements à travers une centralisation totale de la gestion d’actifs au sein d’Egamo, filiale de la MGEN. Egamo doit aussi gérer l’ensemble des unités de compte de l’offre d’assurance-vie proposée par Vyv. Par ailleurs, les mutuelles du groupe développent Vyv Invest, un outil commun pour prendre des participations stratégiques (Mutex, Viamedis) ou investir dans des fonds d’innovation santé ou liés à l’assurance. « Cette volonté de centralisation ne va pas sans des résistances d’indépendance et de souveraineté, surtout dans la gestion d’actifs, où la culture de la collégialité n’est pas forcément naturelle », évoque un connaisseur du dossier.

A lire aussi:

• Covéa, un gérant aux petits soins

Chaque groupe de mutuelles ou de protection sociale construit son modèle de gestion d’actifs en fonction de ses caractéristiques de passif et de son histoire. L’assureur mutualiste Covéa (MMA, Maaf, GMF) a aussi pris la voie d’une gestion centralisée, où son gérant maison, Covéa Finance, couvre l’essentiel des besoins des mutuelles du groupe. « Au fur et à mesure des rapprochements des mutuelles, la mise en commun des activités de gestion d’actifs semblait la synergie la plus pertinente et évidente à mettre en œuvre », raconte Olivier Le Borgne, directeur des investissements de Covéa. Sur les 114 milliards d’euros de placements du groupe, Covéa Finance gère environ 100 milliards. En interne, la direction des investissements garde la main en direct sur l’immobilier et quelques titres stratégiques. « Nous développons une vision de la finance au service de l’assurance. Nous bénéficions ainsi d’un gérant d’actifs complètement dédié à nos activités d’assureur, en vie et en non-vie. Cela nous permet aussi d’avoir une vue permanente sur nos risques et nos expositions, nous avons accès à toute l’information du portefeuille, le tout avec des coûts ajustés », explique Olivier Le Borgne. La taille importante de Covéa Finance donne également au groupe les moyens de peser dans les opérations de marché et d’accéder à une meilleure information auprès des entreprises.

OLIVIER LE BORGNE, DIRECTEUR DE LA STRATEGIE FINANCIERE, GMF, PARIS, FRANCE, DECEMBRE 2009 - Thierry Borredon

Au fur et à mesure des rapprochements des mutuelles, la mise en commun des activités de gestion d’actifs semblait la synergie la plus pertinente et évidente à mettre en œuvre. Olivier Le Borgne, directeur des investissements de Covéa

Covéa Finance reste entièrement au service des mutuelles du groupe et ne vise pas de gestion pour compte de tiers, à part quelques fonds OPCVM ouverts au public. La direction des investissements de Covéa se charge de définir des politiques de gestion actif-passif, de proposer et exécuter la politique d’investissement du groupe, puis de discuter des allocations tactiques avec son gérant. « Les fonctions sont bien séparées, la société de gestion met en œuvre les programmes d’investissements définis par l’assureur », souligne Olivier Le Borgne. Après être revenu sur le private equity (PE) en 2019 à travers la sélection de fonds, le gérant a lancé des fonds de fonds de PE dans une petite poche, pour s’assurer une diversification complète de son portefeuille.

• Apicil, un animal à deux têtes

Le groupe de protection sociale Apicil (santé, épargne, retraite complémentaire) travaille également en étroite relation avec son gérant interne, Apicil AM, issu du rapprochement des gestions d’actifs des activités France de Legal & General Group, racheté fin 2015. La quarantaine de collaborateurs d’Apicil AM basés à Lyon et Paris ont pour mandat de mettre en œuvre l’allocation stratégique du groupe, la sélection de titres et de fonds et d’assurer la gestion tactique à l’intérieur des bornes de risques du groupe. Apicil AM gère la totalité des 20 milliards d’euros d’actifs, dont 10 milliards en unités de compte, sauf les actions non cotées, des participations stratégiques, l’immobilier et les produits structurés traités par la direction des investissements d’Apicil. Celle-ci peut se concentrer sur l’analyse ALM (asset liability management) et le pilotage du portefeuille d’actifs répondant aux contraintes des différentes mutuelles. « La proximité avec notre gérant nous permet de développer les bons outils et idées adaptés aux entités du groupe. Le gérant est également très utile en tant que fournisseur de données et de reportings. Cette organisation bicéphale, avec la direction des investissements, fonctionne très bien. C’est un bon compromis, où chacun a son rôle », estime Chloé Pruvot. Si le groupe de protection sociale est le premier client d’Apicil AM, celui-ci pourrait bientôt se tourner davantage vers d’autres institutionnels.

• Malakoff Humanis ouvre les bras aux nouveaux gérants

Certains acteurs du monde paritaire font le chemin inverse, en s’éloignant de la gestion d’actifs. « La gestion d’actifs, ce n’est pas notre métier », déclarait Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Humanis (50 milliards d’euros d’actifs sous gestion), qui a cédé en 2021 les deux tiers de sa société de gestion, Malakoff Humanis Gestion d’Actifs, au gérant Sienna (lire aussi Malakoff Humanis s’appuie sur Sienna IM pour sa gestion). « Sur ce marché, il y a des acteurs de grande taille très performants et concurrentiels sur les classes d’actifs simples. Et il y a des acteurs de plus petite taille qui se concentrent sur des expertises spécifiques. En tant que généraliste de taille intermédiaire, nous avons choisi de nous adosser à un partenaire plus grand, ayant un projet de développement important, susceptible d’amener la gestion d’actifs à l’échelle », explique Olivier Della Santina, directeur des investissements chez Malakoff Humanis. Le groupe veut codévelopper avec Sienna une offre de référence en épargne retraite. « Nous avons préféré Sienna à un acteur plus important afin de conserver des liens avec la structure cible », poursuit le directeur des investissements. A travers le rapprochement, le groupe de protection a également trouvé l’occasion de « vendre une belle mariée, aux activités rentables », estime un spécialiste du secteur. Dans cette nouvelle configuration, Sienna se concentre sur l’épargne salariale et l’épargne retraite (6 milliards d’euros). Sienna et La Banque Postale Asset Management (LBPAM), dont Malakoff Humanis détient 5 % du capital, sont responsables de la retraite complémentaire Agirc-Arrco (14 milliards).

Enfin, pour les actifs assurantiels (30 milliards d’euros), Malakoff Humanis veut s’ouvrir davantage aux gérants externes. « En 2022, nous avons mis en place un modèle ouvert. Sienna est notre partenaire privilégié pour les produits en unités de compte. Nous travaillons par ailleurs avec plusieurs gérants externes », déclare Olivier Della Santina. Sept fonds dédiés ont déjà été construits, avec un objectif d’une dizaine à terme. Au sein du groupe de protection sociale, la gestion des actifs est pilotée par la direction des investissements pour toutes les entités, à l’exception de l’institution de prévoyance Ipsec et de la mutuelle Médicis dont les 3 milliards d’euros d’actifs sont gérés de façon autonome mais coordonnée avec le groupe.

• AG2R La Mondiale, bien chez soi

Dans la famille des groupes de protection sociale, AG2R La Mondiale a laissé une place relativement réduite à son gérant d’actifs interne. Sur les 140 milliards d’euros d’actifs du groupe, AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs (ALMGA) capte 24 milliards d’euros, dont 16 milliards de retraite Agirc-Arrco, une poche actions de 4 milliards sur les 84 milliards du fonds euros et 4 milliards d’unités de compte (UC) de La Mondiale sur les 40 milliards d’UC et produits Pacte.

« Nous avons préféré conserver la gestion institutionnelle en interne, réalisée par la direction des investissements. Notre gérant garde une taille réduite car nous n’avons pas vocation à développer une offre pour d’autres institutionnels. C’est un marché très compliqué où les marges ont été laminées par les grands acteurs de la gestion d’actifs, qui peuvent eux seuls être rentables compte tenu de leur taille », considère Jean-Louis Charles. En revanche, en internalisant totalement la gestion d’actifs, AG2R La Mondiale doit cumuler la réglementation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sans faire de gestion pour compte de tiers. Celle-ci demeure anecdotique à l’échelle du groupe (300 millions d’euros) mais pourrait se développer progressivement sur certaines niches. La direction des investissements d’AG2R La Mondiale conduit le portefeuille core, sur les obligations européennes, suisses, britanniques, américaines, de type investment grade et sur les large caps européennes et américaines. L’équipe multigestion va chercher des fonds en private equity, dette privée ou des ETF (exchange-traded funds) pour la diversification.

• Klesia, petit parmi les grands

Né du rapprochement des groupes de protection sociale Mornay et D&O en 2012, Klesia a constitué par la même occasion son gérant d’actifs, Klesia Finances. Le groupe de protection sociale, avec ses 8 milliards d’actifs, se considère « comme un petit parmi les grands ». Klesia Finances et sa dizaine de collaborateurs s’occupent de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Les actifs de la prévoyance sont confiés pour un tiers à Klesia Finances et pour deux tiers aux sociétés externes. « Nous avons réalisé un audit et sommes satisfaits de cet équilibre, avec des gérants de qualité qui présentent de bonnes performances risque/rendement », affirme Emmanuelle Calès, directrice des investissements.

Cette organisation remonte à 2017-2018, lorsque l’Agirc-Arrco a demandé aux organismes paritaires de ne plus confier la gestion de la retraite complémentaire à des sociétés de gestion de la place et de la traiter en interne afin d’accroître la diversification des acteurs. Klesia a donc fait basculer les gérants externes vers ses activités d’assurance. Ils sont présents à travers des organismes de placements collectif (OPC) actions, des mandats obligataires et sur le non-coté, en fonds de private equity, fonds de dette et pierre-papier. « Klesia Finances est présent sur la gestion actions et obligataire euro. La société de gestion a notamment développé une spécialité sur du crédit BB. On ne confierait pas ce type de fonds à n’importe quel partenaire », précise Emmanuelle Calès. Klesia n’envisage pas à ce jour de se positionner sur la gestion pour compte de tiers. « Un tel développement nécessite par nature des investissements et des commerciaux », estime la directrice des investissements.

• L’Auxiliaire, électron libre

L’Auxiliaire, partenaire assureur des professionnels du bâtiment, est lié au groupe mutualiste SMABTP (SMABTP, SMAVie, CAM, L’Auxiliaire). Mais la mutuelle du bâtiment est seulement affiliée au groupe prudentiel, bénéficiant de liens de solidarité financière en cas de difficultés de solvabilité, et conserve une autonomie totale dans la gestion d’actifs. « La société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) dispose d’une influence dominante sur l’ensemble des entités, mais ce n’est pas une SGAM intégratrice comme celle de Covéa, par exemple, explique Jérémie Garrot, directeur des investissements. Dans le cadre prudentiel, nous adoptons des limites de risques et des principes communs d’investissement, mais chacun est autonome dans sa politique d’investissement et ses processus opérationnels. »

La mutuelle gère l’essentiel de son portefeuille d’un milliard d’euros en solo, en faisant la part belle aux actions de long terme – bénéficiant d’un choc réduit à 22 % sous Solvabilité 2 (long term equity investment, LTEI) – et au non-coté. En dehors du fonds fermé LTEI, géré par SMA Gestion, L’Auxiliaire ne donne pas de mandat au gérant de la SGAM. « Nous sommes très différents des autres institutionnels. Nous assurons des sinistres dans la construction. Notre passif illiquide, long, non rachetable nous donne la possibilité de nous positionner sur les actifs risqués et illiquides », poursuit Jérémie Garrot. Dans les actions et le non-coté, la mutuelle a investi dans les fonds d’Eiffel, Eurazeo, BlackRock, Amundi, Zencap, Siparex ou encore Schroders. La mutuelle s’est placée sur de la dette privée dès 2017, sur des fonds mezzanine ou plus récemment sur le fonds d’Amorçage industriel Lyon-Saint-Etienne. « En tant qu’investisseur régional, nous recherchons surtout à avoir de l’impact sur l’économie locale, régionale ou sur l’écosystème du BTP », souligne Jérémie Garrot.

****

GALAXIE DE LA GESTION INSTITUTIONNELLE DES GROUPES MUTUALISTES

La visualisation présentée ici montre les plus grands groupes liés capitalistiquement à un gérant, ainsi que le partenariat Ofivalmo, plus informel avec des membres de groupes et des investisseurs indépendants, et ses attaches avec des gérants. Interrogé par L’Agefi, Egamo n’a pas souhaité préciser la composition de son actionnariat et donne rendez-vous en fin d’année pour évoquer le sujet.

Le monde captif compte des sociétés de gestion de tailles très différentes, une amplitude qu’on peut lier à l’intensité des fusions-acquisitions menées par les groupes qui les détiennent.