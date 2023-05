François Codet (BPCE) : «Nous cherchons à obtenir de la relution le plus rapidement possible sur le portefeuille»

L’Agefi : Quelles sont vos priorités d’investissement pour les mois à venir ?

François Codet : Le fonds général de BPCE Assurances représente quelque 55 milliards d’euros d’actifs. Nous allouons 80% des encours vers les produits de taux, 18% en diversification et 2% en trésorerie et actifs liquides. Nous avons la spécificité d’être en collecte nette positive sur les fonds euro, ce qui constitue une grande chance en période de hausse des taux. Chaque année, notre flux d’investissement représente environ 7 milliards d’euros, ce qui nous donne une grande responsabilité fiduciaire et sociale auprès des épargnants. Nous cherchons aujourd’hui à obtenir de la relution le plus rapidement possible sur le portefeuille en regardant l’obligataire offrant du rendement.

Notre second objectif d’investisseur est de participer activement à la transition énergétique et écologique. Nous sommes engagés à faire baisser la température du fonds général de 4 degrés en 2020 à 2 degrés en 2024 et 1,5 degré en 2030. Pour atteindre cet objectif, BPCE Assurances consacre chaque année près de 15% de ses flux d’investissements à des actifs verts. En 2022, l’objectif a été dépassé avec 19% d’investissements dans des obligations vertes et des actifs éligibles au label Greenfin. Nous travaillons avec Carbon 4, Mirova et ISS pour disposer d’un avis tiers sur la durabilité des produits.

Les exclusions sur les centrales électriques au charbon, les mines de charbon thermique, les sables bitumineux, ou les émetteurs évalués en opposition à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), participent également à la décarbonation du portefeuille. D’ici à 2024, nous devrions disposer de 10% de nos encours totaux dans des produits verts. Nous n’avons pas de problèmes particuliers de sourcing de ces produits, mais nous veillons à ne pas sacrifier du rendement, car nous devons respecter les attentes des clients sur la performance de leur épargne.

BPCE Assurances a également rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Pourquoi ?

Ce groupe international d’investisseurs est engagé à assurer la transition de leur portefeuille d’investissements vers une neutralité carbone d’ici à 2050. Nous sommes en ligne et même en avance sur la trajectoire fixée par l’accord de Paris. La NZAOA nous offre de la visibilité, permet de fédérer les équipes en interne, sert d’aiguillon et nous engage publiquement.

Le but est d’accompagner la transition de l’économie. Mirova (filiale de Natixis Investment Managers, ndlr) nous aide grâce à leur méthodologie de notation extra-financière. Notre principal gérant d’actifs, Ostrum (filiale de Natixis IM, ndlr) applique une politique exigeante d’engagement et de vote, intégrant les questions sociales et environnementales.

Quelles sont vos relations avec les gérants ?

Nous travaillons en étroite relation avec Natixis IM. Notre plus gros mandat obligataire (70% des encours) est délégué à Ostrum. Au sein du pôle Global & Financial services de BPCE, nous faisons appel également à Mirova, à AEW pour nos mandats immobiliers, ou à Vauban pour les infrastructures. Nous gardons des relations très franches et objectives avec chacune de ces entités. Nous ne sommes pas exclusifs et pouvons choisir quelques fonds externes sur certaines thématiques. Par exemple, un fonds hôtellerie d’Atream a été récemment rentré.

Nous intervenons également en direct sur des fonds de place, comme le Fonds Stratégique de Participations (FSP) pour soutenir des entreprises stratégiques (SEB, Arkema, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior, Neoen, Valeo, Believe et Soitec, ndlr). Dans le coté et non-coté, nous participons au programme Tibi qui sélectionne les fonds du secteur technologique. Une deuxième vague de fonds Tibi se prépare avec un cahier des charges renouvelé.

Pourriez-vous aller plus loin dans les actifs illiquides ?

Les assureurs sont reconnus comme des investisseurs de long terme, dont le rôle est essentiel pour le financement de l’économie ou de la dette publique. Nous sommes régulièrement sollicités par les pouvoirs publics dans ce sens. Des investissements dans le programme Tibi font pleinement sens avec notre stratégie en ciblant des TRI potentiellement élevés à long terme mais nous devons rester très vigilants sur nos contraintes de liquidité propres à notre activité d’assureur.

Certaines réglementations vont à contre-sens. Nous suivons ainsi de près l’examen de la proposition de loi sur la protection des épargnants portée par Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier. Elle ouvre la possibilité à l’épargnant de transférer entre des compagnies son contrat d’assurance vie après huit ans, dès 2025, en conservant l’antériorité fiscale. Cela aurait un impact important sur nos capacités d’investisseur de long terme.

BPCE a regroupé une grande partie de ses activités dans les tours Duo. Quel est le sens de ce déménagement ?

Le groupe BPCE compte 30.000 collaborateurs en Ile-de-France, et nous pouvons en accueillir 6.000 dans les tours Duo et près de 10.000 en prenant en compte le flex-office. Tous les collaborateurs adoptent le flex-office, y compris moi. Je n’ai pas de bureau attitré. Cela permet de créer davantage de transversalité et d’accessibilité.

Toutes les équipes du pôle Assurances sont désormais réunies. Il était logique de regrouper des collaborateurs qui travaillent tous exclusivement pour les mêmes clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Les équipes, organisées en chaine de valeur, se parlent, réfléchissent ensemble, les relations sont plus fluides.

Nous avons été co-investisseurs avec Ivanhoé Cambridge des tours. Cet actif de bureaux prime a été placé dans le fonds général de BPCE Assurances. Nous traitons notre locataire, le groupe BPCE, comme n’importe quel autre locataire, sans favoritisme, car c’est l’argent de nos clients que nous investissons. Ce bien apporte de la valeur au fonds général en termes de rentabilité et de flux.

François Codet commence sa carrière en 1991 à la Banque Populaire du Sud-Ouest où il occupe notamment des fonctions commerciales et financières. Il devient directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique après la fusion avec la Banque Populaire Centre Atlantique. En 2015, il rejoint le directoire de la Caisse d’Epargne Nord France Europe en tant que mandataire en charge des finances, fonction qu’il conserve lors de la fusion avec la Caisse d’Epargne de Picardie donnant pour créer la Caisse d’Epargne Hauts de France. En 2018, il est nommé président du directoire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Depuis janvier 2021, François Codet est directeur général de Natixis Assurances et membre du comité de direction générale de Natixis.