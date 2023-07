Aéma impose sa marque de fabrique ESG avec OFI Invest

Après une saison d’assemblées générales qui a parfois été mouvementée comme celle de TotalEnergies, Adrien Couret, le directeur du groupe Aéma, choisit ses mots. « Je nous définis comme un investisseur activiste. Il faut redonner du sens à l’activisme. Et, c’est celui d’aligner les entreprises sur l’intérêt commun. Nous continuerons de porter haut et fort nos convictions », déclare-t-il, alors que son pôle de gestion d’actifs, Ofi Invest, a tenu tête avec d’autres investisseurs à TotalEnergies, Engie et Carrefour. Le groupe mutualiste, avec ses 123 milliards d’euros d’actifs financiers (95 milliards pour le fonds général), entend peser dans la balance.

Aéma doit servir de porte-drapeau sur l’ESG (environnement, social, gouvernance) pour ses quatre marques : Macif, Abeille Assurances et Aésio mutuelle et Ofi Invest. Adrien Couret a choisi Laurent Deborde en tant que chef d’orchestre. Depuis février 2023, l’ancien responsable de la gestion actions et de la sélection de fonds de la Caisse des Dépôts est devenu directeur des investissements du groupe Aéma. « Ma mission consiste à mettre en place des coopérations entre les directions d’investissements et développer avec elles une stratégie pour le groupe, la priorité étant aujourd’hui la stratégie climat et ESG », déclare-t-il. Vincent Tounier l’assiste en tant que coordinateur des investissements du groupe. Une spécialiste de l’investissement responsable doit également les rejoindre cet été pour faciliter le travail en réseau sur l’ESG.

Un horizon commun

La vision commune sur le climat et l’ESG se met en place. Aéma a rejoint les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), la NZAOA (« Net Zero Asset Owner Alliance ») et « Finance for Biodiversity Pledge ». En septembre, le groupe devra présenter ses objectifs communs de décarbonation à la NZAOA. Le groupe se porte garant des engagements des entités et doit s’assurer qu’elles puissent les réaliser et qu’OFI les mettent en œuvre. Il faut éviter les fausses notes. « Peu d’acteurs prennent en compte les émissions «Scope 3" des entreprises. Il est vrai que certaines données manquent, mais il est possible de pallier ces manques par des modélisations. Macif a déjà pris des engagements sur le scope 3, nous espérons pouvoir aller dans la même direction au niveau groupe en septembre », déclare Laurent Deborde. À ce jour, Abeille Assurances s’engage à réduire l’intensité carbone de son portefeuille actions et obligations d’entreprises détenues en direct, sur les émissions de scope 1 & 2.

Laurent Deborde espère également aboutir à une vision harmonisée sur les règles d’investissement dans les énergies fossiles. Dès juillet 2022, la Macif a déjà décidé d’exclure de ses futurs investissements les entreprises développant de nouvelles capacités de production pétro-gazière, ainsi que celles dont plus de 5% du chiffre d’affaires est lié à la production d’hydrocarbures non conventionnels sous leur acception la plus large. Aésio étudie une exclusion « renforcée » des entreprises du secteur des hydrocarbures. Abeille Assurances indique, dans son dernier rapport climat, avoir réduit son exposition au charbon de 765 à 530 millions d’euros entre 2021 et 2022, représentant aujourd’hui 1% de son portefeuille d’investissement. Le pétrole et gaz non conventionnel représente 454 millions d’euros, soit 2% du portefeuille, selon les données de la Global Oil & Gaz Exit List (GOGEL) d’Urgewald. Abeille met en place une stratégie d’exclusion graduelle des émetteurs développant des nouveaux projets d’exploration et d’exploitation selon le classement du Climat Action 100+. Les émetteurs des deux premiers tiers doivent être exclus, ceux du dernier tiers font l’objet d’un engagement jusqu’en 2025, au plus tard, pour prouver leurs efforts de transition.

Les trois assureurs pourraient également réfléchir à des investissements conjoints. Fin 2022, Abeille Assurances apportait 15 millions d’euros au fonds Blue Ocean de Swen Capital Partners, la société de gestion détenue par Ofi Invest et Crédit Mutuel Arkéa. Macif faisait partie des investisseurs du fonds pour la préservation des océans.

L'œil expert d’OFI

La finance responsable devient une marque de fabrique pour Aéma et OFI. « Notre point fort est de pouvoir compter sur OFI Invest qui a développé une expertise sur les sujets ESG, l’engagement actionnarial, la sélection de valeurs, l’analyse de fonds », commente Laurent Deborde. La finance responsable d’OFI Invest AM est pilotée par Luisa Florez. « Dans un monde de la gestion d’actifs, qui a été mis en difficulté par la gestion indicielle, l’investissement responsable permet à OFI, qui connaît très bien les besoins des institutionnels, d’apporter une sérieuse valeur ajoutée », fait valoir Laurent Deborde. Le gestionnaire d’actifs compte sur cette proximité avec les assureurs d’Aéma et « son activisme » pour conquérir de nouvelles parts de marché. Le rapprochement des équipes de gestion d’OFI AM et d’Abeille AM permet également d’accroître les capacités d’analyse et d’anticipations financières fournies à Macif, Aésio et Abeille. « Les trois marques profitent désormais de vues communes et enrichies sur les prévisions financières », se félicite Laurent Deborde.

OFI Invest, détenu à 51% par Macif, 43% par Abeille et 6% par Aésio, gère 182 milliards d’euros d’actifs à fin 2022 dont les plus gros mandats d’Aéma (73% des encours gérés). Le groupe mutualiste de tête cherche à coordonner les pratiques de chacun, mais n’intervient pas dans la gestion des placements. Chaque assureur adapte sa gestion à ses contraintes de passif et son appétence aux risques. À la direction des investissements d’Abeille Assurances, Thomas Rivron pilote les 83 milliards d’euros d’actifs du fonds général. Chez Macif, Sabine Castellan-Poquet est responsable des 37 milliards d’euros du fonds général. Enfin, Jean-Sébastien Lyonnaz est directeur des actifs, trésorerie et financement chez Aésio mutuelle pour ses 2 milliards d’euros de placements.

