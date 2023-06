Abîmé par la crise bancaire américaine, Alecta cherche à rassurer les Suédois

La conjonction des événements tombait mal. En mars dernier, Alecta, l’un des plus gros fonds de pension suédois, reconnaissait être directement exposé à la crise bancaire américaine, qui lui a coûté près de 1,74 milliard d’euros de pertes (20 milliards de couronnes suédoises). Au même moment, il remportait un très gros appel d’offres sur le marché de l’assurance retraite, nous apprend son dernier rapport d’investissement durable. Collectum, l’organisation représentant les entreprises suédoises, le retenait, face à d’autres fonds de pension et banques, pour gérer pour cinq ans supplémentaires les retraites complémentaires à prestations définies des salariés nés après 1978 (ITP 1 et ITPK). Alecta est désigné comme le gestionnaire par défaut lorsque l’employé ne choisit pas délibérément son partenaire assureur.

C’est un échec de notre part

Les investissements dans les banques régionales américaines en faillite ont fait mauvais genre. « Les premiers investissements ont démarré en 2016 (…) ils ont bien rapporté les premières années, mais en 2022 la situation s’est détériorée avec la hausse des taux. Nous voyions alors que des problèmes se profilaient, mais nous estimions qu’ils pourraient être réglés. Comme la plupart des agences de crédit et nos recherches internes, nous avons mal évalué la tournure négative des événements en mars 2023. C’est un échec de notre part », écrit le fonds de pension dans son rapport. « L’impact sur les retraites est faible, d’abord parce que la perte correspond à 2% des actifs sous gestion et en raison des caractéristiques de nos produits de retraite », déclare-t-il. Le fonds de pension indique que sa solvabilité n’a pas été affectée. À fin 2022, son ratio de solvabilité s’établissait à 218%.

Le fonds de pension avait pris des positions importantes dans ces banques de niche, dont SVB, Signature Bank et First Republic. Il était notamment le quatrième plus gros actionnaire de SVB à fin 2022 et le cinquième actionnaire de First Republic Bank. Ses expositions s’élevaient à 846 milliards de dollars dans SVB, 728 milliards dans First Republic, et 304 milliards dans Signature Bank selon le conseil spécialisé Global SWF.



Des changements stratégiques à l’automne

Mais, des leçons doivent être tirées. « Les pertes enregistrées avec les trois banques américaines ont sérieusement endommagé la confiance des clients en Alecta et dans sa gestion actions », déclarait en avril dernier l’ancien directeur général, Magnus Billing. Après cet échec, le fonds de pension a commencé à faire le ménage. Le conseil d’administration a demandé au directeur général, Magnus Billing, de quitter son poste en avril. Il sera remplacé en septembre par Peder Hasslev, directeur général de la société publique de capital-risque Saminvest AB et président du conseil d’administration du plus grand gestionnaire de retraite commercial du Danemark, PFA Pensio. La directrice générale adjointe, Katarina Thorslund, a été nommée directrice générale par intérim.

Côté investissement, Liselott Ledin, la responsable Actions a été écartée et remplacée par Ann Grevelius, membre du conseil d’administration du fonds. Le directeur des investissements, Henrik Gade Jepsen, qui a pris ses fonctions le 1er septembre 2022, est en arrêt maladie, touché par le Covid. Il ne doit reprendre ses fonctions qu’après l’été. Kerim Kaskal, qui a notamment été directeur des investissements du fonds de pension suédois AP3, assure l’intérim.

Introduction de la gestion indicielle

A lire aussi:

Cette déconfiture bancaire doit également entraîner une réflexion sur la stratégie d’investissement, déjà entamée avant la crise, en décembre 2022. Une enquête a été lancée sur les choix stratégiques, la gestion des risques et les mandats de gestion. « Le risque que des événements similaires se reproduisent doit être réduit », a récemment fait savoir Alecta.

Le fonds de pension compte réduire son niveau de risque. La gestion Actions est principalement visée. Des propositions d’évolution sont attendues à l’automne par le conseil d’administration. « Le meilleur équilibre entre le renforcement de la confiance et la nécessité de prendre des risques est d’avoir des modèles d’investissement différents et une distinction plus claire dans le profil de risque à l’avenir, pour la gestion des actions des deux produits retraite. Les modèles devraient être revus annuellement. Nous allons veiller en permanence à les adapter la taille du portefeuille », déclare Alecta. Le fonds de pension gère un produit de retraite complémentaire à cotisations définies, pour la branche ITP 1, essentiellement proposée aux clients nés après 1978, représentant 20% de son capital géré. Pour son produit à prestations définies, ITP2 (générations avant 1978), la retraite est calculée en fonction du dernier salaire reçu.

Pour les deux produits, la gestion indicielle devrait faire son apparition, annonce le fonds de pension. Pour son produit à cotisations définies, « présentant un horizon très long et des rendements plus élevés », Alecta conservera globalement une approche en gestion active, avec une exposition resserrée. Il compte ajuster le risque à la baisse, élargir le périmètre d’entreprises, et réduire son exposition aux émetteurs n’appartenant pas aux pays nordiques. Pour son produit à prestations définies, Alecta a l’intention d’adapter le profil de risque à une moindre volatilité, grâce à une diversification accrue, une réduction des parts détenues dans les entreprises étrangères, un élargissement du périmètre d’investissement et une baisse globale du risque.

Des mandats à revoir

« Les mandats et les limites des deux produits seront ajustés en conséquence », souligne Alecta. Le cœur de la gestion d’actifs est mené par les équipes en interne, centrée sur la recherche de rendement absolu. « Nous orientons nos activités d’investissement principalement vers les domaines dans lesquels nous possédons une telle capacité et expertise internes. En limitant le nombre de détentions de titres, nous facilitons une analyse encore plus approfondie dans laquelle chaque analyse spécifique peut avoir un impact significatif sur notre performance », explique Alecta sur son site.

Les mandats seront ajustés en conséquence

A lire aussi:

Le fonds de pension semble faire appel à des gérants externes pour des expertises pointues. « Notre expérience nous apprend que les économies d’échelle dans la gestion d’actifs sont souvent perdues à cause d’un choix mal défini, et que les performances élevées sont souvent créées par des équipes spécialisées », ajoute-t-il.



Allocation d’actifs

La crise bancaire de mars 2023 s’ajoute à une année 2022 particulièrement chahutée sur les marchés. À fin mars 2023, le portefeuille du fonds de pension s’élevait à 82 milliards d’euros d’encours contre 101,5 milliards à fin 2022 et 106 milliards à fin 2021. La performance totale s’était effondrée à -7,9% sur un an et se contractait à 4,9% sur 5 ans. En 2022, la contre-performance a touché les actions, avec un repli de -15,3% et les obligations avec -7,7%. Les investissements alternatifs profitaient d’une performance de 8,9%.

Sur les trois premiers mois de l’année 2023, Alecta redresse la barre. La performance revient à +3,1% et à -0,2% à fin mars sur un an. La performance sur 5 ans affiche 5,3% à fin mars.

Depuis le début de l’année, l’allocation d’actifs a déjà évolué. Les actions pèsent pour 33,7% du portefeuille à fin mars (contre 39,6% à fin 2022). Les cinq premières participations d’Alecta consacrent Investor, Microsoft, Novo Nordisk, Atlas Copco et Alphabet. À fin 2022, l’exposition actions aux Etats-Unis représentait 33% du portefeuille, en deuxième position derrière la Suède (38%). Les technologies comptaient pour 13,4% de la poche actions et les financières pour 14,9%. Les obligations représentent 45,4% des encours (contre 38,9% à fin 2022) et les placements alternatifs 20,8% (contre 21,5% à fin 2022). Cette poche est constituée de 66% d’immobilier, de 20% de crédit, 7,8% d’infrastructures et 5,6% de private equity avec une exposition globale de 34,6% aux Etats-Unis.