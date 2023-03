Plusieurs banques de développement abondent un fonds français de dettes à impact en Afrique

Rgreen Invest a annoncé ce 24 février avoir levé 87,5 millions d’euros dans le cadre de la première clôture de son fonds de dettes africaines Afrigreen Debt Impact Fund. Le fonds a reçu des engagements de la Banque européenne d’investissement, de la Société financière internationale, de la Société belge d’investissement pour les pays en développement et de Proparco (Groupe Agence française de développement). Les banques d’investissement privées françaises Société Générale et BNP Paribas complètent ce tour de table. Il vise une taille finale de 100 millions d’euros. Le véhicule financera des centrales solaires, en réseau et hors réseau, pour accompagner la transition énergétique des PME et ETI africaines. Il est conseillé par Echosys Invest.