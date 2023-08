L’Ircantec lance deux appels d’offres pour des mandats de gestion Actions Monde

L’Ircantec, le régime de retraite complémentaire pour les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (14 milliards d’euros de réserves), lance un double appel d’offres, à travers la Caisse des Dépôts, pour des mandats de gestion actions Monde.

Le premier lot doit permettre de sélectionner deux sociétés devant chacun gérer un fonds dédié d’actions Monde investissant sur des entreprises contribuant à la transition énergétique et écologique, en gestion fondamentale active. Le contrat est prévu pour cinq ans, renouvelable un an, jusqu’à six ans au total.

Le second lot doit permettre la sélection de deux prestataires pour gérer chacun un fonds dédié investi en actions Monde. Ils devront mettre en œuvre une exposition factorielle prépondérante sur les facteurs Value ou Blend, reposant sur une approche systématique active, induisant des positions individuelles différentes de celles de l’indice de référence, dans le but d’atteindre un surcroît significatif de performance, dans la limite d’un budget de risque actif ex-ante. Le contrat est prévu pour cinq ans, renouvelable un an, jusqu’à six ans au total.

Date limite de réception des offres : 18 septembre 2023.