Les fonds de pension de Taïwan confient 2 milliards de dollars à quatre gérants

L’organisme chargé de gérer les fonds de pension publics de Taïwan, « Bureau of Labor Funds », retient Amundi, Legal & General Investment Management Limited, State Street Global Advisors Asia Limited, et The Northern Trust Company of Hong Kong Limited, au terme d’un appel d’offres lancé le 8 mai, pour un mandat de gestion passive actions d’un montant de deux milliards de dollars.

Chaque gestionnaire est responsable d’un mandat de 500 millions de dollars pour une période initiale de cinq ans. Pour chaque mandat, 400 millions de dollars concernent le «Labor Pension fund» et 100 millions de dollars le «National Pension Insurance Fund».

Les huit fonds sous la responsabilité du «Bureau of Labor Funds» représentent 200 milliards de dollars sous gestion à fin juillet 2023, dont plus de la moitié est confiée à des gérants externes et 44% investis localement.