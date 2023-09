L’entreprise britannique Kier sélectionne un gérant pour ses fonds de pension, un an après la crise des Gilts

Les cinq fonds de pension du groupe de construction britannique Kier (1,2 milliard de livres soit 1,4 milliard d’euros d’encours) retiennent Schroders Solutions, au terme d’un appel d’offres, en tant que gestionnaire principal.

Schroders Solutions interviendra pour tous les fonds de pension du groupe et les aidera à créer un cadre d’investissement commun. Schroders est récompensé pour sa bonne gestion dans la crise Gilts (bons du trésor britannique, ndlr) l’année dernière, sa gestion des liquidités et ses compétences sur les LDI (liability-driven investment, soit des stratégies de swaps de taux et les repo, indexées aux souverains). Plus de 100 milliards de livres (115 milliards d’euros) sont gérés par Schroders dans des mandats institutionnels.