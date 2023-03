Le néerlandais PGB accorde un mandat de 4,5Md$ sur la transition écologique

La boutique londonienne Osmosis a gagné un contrat pour gérer une stratégie d’investissement durable de 4,5 milliards de dollars pour le compte du fonds de pension Pensioenfonds PGB, rapporte le Financial Times. Il s’agit de la plus grosse allocation de ce type. Le portefeuille actions monde qu’Osmosis gérera devra fournir un rendement et des bénéfices environnementaux supérieurs au MSCI Monde en investissant dans des entreprises qui affichent des bonnes notes sur les émissions carbone, la consommation d’eau et les déchets.