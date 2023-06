Le GPIF s’ouvre aux fonds infrastructures

Le fonds de pension public japonais, Government Pension Investment Fund (GPIF) avec ses 191.500 milliards de yens (1.200 milliards d’euros d’actifs) sous gestion, compte investir pour la première dans des fonds d’infrastructures en actions non cotées, rapporte le média Infrastructure Network selon des déclarations du directeur des infrastructures à un sommet à Tokyo. Le GPIF mène des due diligences sur plusieurs fonds, en particulier des grands fonds avec un track record stable.

Il n’investissait jusqu’à présent dans cette classe d’actifs qu’à travers des fonds de fonds. Le fonds de pension a récemment fait de même pour le private equity et les fonds immobiliers non cotés.

La poche infrastructures du GPIF représente 1.100 milliards de yens (7 milliards d’euros) à fin 2022, avec une exposition à 26% aux Etats-Unis, 22% en Grande-Bretagne et 9% en Australie. Les énergies renouvelables comptent pour 21% des engagements, les télécommunications pour 13%, les utilities électriques et gaz pour 11% et les aéroports pour 9%. Le GPIF peut investir jusqu’à 5% de ses encours sur les marchés non cotés.