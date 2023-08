Le fonds de pension public japonais cherche des conseils dans les infrastructures

Le fonds de pension public de retraite du Japon (GPIF - 1.380 milliard d’euros d’actifs sous gestion) lance un appel au marché pour l’accompagner dans sa future stratégie d’investissement dans les infrastructures locales. Le fonds de pension veut identifier les opportunités d’investissement ou de co-investissement, les montants qu’il pourrait allouer, les structures d’investissement, le temps d’exécution, le reporting nécessaire avant d’investir dans les infrastructures du pays, c’est-à-dire dans les énergies renouvelables, les télécommunications (data centers, réseau fibre, tour de télécommunication…), les infrastructures électriques (transmission et distribution, production, stockage…), les transports, les pipelines de gaz, le réseau d’eau et d’assainissement, le réseau de chaleur, l’hydrogène vert, la gestion des déchets, etc.

Pour mener ce travail de due diligence, le fonds de pension est prêt à s’adresser à des organisations variées, comme des industriels, des fonds de private equity et d’infra, des acteurs financiers, banques et consultants qui connaissent le marché japonais.