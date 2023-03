Le FEI, l’Auxiliaire et Ethias abondent un fonds français dédié à la ville durable

Le Fonds Européen d’Investissement, l’Auxiliaire, des caisses régionales du Crédit Agricole et Ethias font partie des investisseurs qui ont apporté 140 millions d’euros au second closing de Construction Energie Plus 2 (CEP2) géré par le spécialiste du non coté Omnes. Consacré à la décarbonation de la ville, le fonds est classé article 9 selon la réglementation dite Sustainable Finance Disclosure. La gamme de fonds CEP finance des développeurs immobiliers ou d’infrastructures sociales «exemplaires» d’un point de vue environnemental. Le deuxième millésime étend sa stratégie «value add» à l’Europe et à des secteurs connexes aux bâtiments tels que la mobilité et l’efficacité énergétique.