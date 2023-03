Le FEI accorde 30M€ à un fonds français de dette privée à impact

Le Fonds européen d’investissement (FEI) annonce allouer 30 millions d’euros au fonds European Climate Debt Solutions («Euclides») géré par la société française Rivage Investment. Le FEI intervient en tant qu’investisseur de référence lors du premier «closing» du fonds. Euclides est classé Article 9 dans le cadre du règlement SFDR avec un alignement sur la taxonomie de l’Union européenne. Ce fonds à impact fournira principalement de la dette de croissance à des petites entreprises innovantes spécialisées dans le développement de solutions climatiques en Europe. Les entités financées contribueront à la réduction des émissions de carbone et de gaz à effet de serre en apportant, entre autres, des solutions physiques et/ou numériques, en développant des transports propres de personnes et de marchandises, des solutions énergétiques propres, des procédés innovants ou des technologies de rupture à faible impact environnemental. En outre, le fonds se conformera aux critères d'égalité des sexes d’InvestEU, avec au moins 40 % de son comité d’investissement composé de membres féminins. Le fonds interviendra via des titres de créance sur mesure généralement associés à des mécanismes devant augmenter le rendement tels que des warrants afin de partager la valeur supplémentaire apportée par le financement et potentiellement amplifier le rendement du fonds. L’investisseur cible une quarantaine de transactions logées dans le véhicule dont la taille cible est fixée à 250 millions d’euros.