Le Crédit Agricole lance un fonds agroalimentaire de 300M€

Le groupe Crédit Agricole annonce la création de «Ambition Agri-Agro Investissement», un fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions agricoles et agroalimentaires. Doté de 300 millions d’euros par apportés par les Caisses régionales de Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole S.A., ce fonds sera géré par la filiale du groupe Idia Capital Investissement. Le fonds vise à répondre aux besoins de financement en capital de l’ensemble des entreprises de la chaine de valeur agroalimentaire, en France et en Italie, qui s’inscrivent dans des stratégies de transition. Pour qualifier le caractère durable de l’investissement, chaque entreprise cible devra répondre en particulier à deux critères obligatoires en lien avec les deux piliers «Contribuer à la transition vers une alimentation bas carbone» et «Préserver les ressources naturelles». Les tickets d’investissements seront compris entre 5 et 45 millions d’euros, pour une durée d’accompagnement de 5 à 10 ans.