La Collectivité Territoriale de Martinique recherche des gérants de non coté

La Collectivité Territoriale de Martinique a établi une ingénierie financière qui repose sur le recours à des instruments financiers pour répondre aux besoins de création, de développement, de rebond et de transmission des petites et moyennes entreprises martiniquaises.S’appuyant sur les recommandations des évaluations ex ante réalisés (dont la dernière en date du 11 février 2022), la stratégie d’intervention de la Collectivité s’articule autour de la création d’un fonds de fonds dit Fonds JEREMIE. Dès 2023, ce fonds a vocation à mobiliser des ressources publiques provenant de la Collectivité et du FEDER, lesquels financeront 2 fonds sous-jacents (ou Instruments Financiers rattachés) que sont une SAS de capital investissement, et un Fonds de co-investissement.Le Fonds de Fonds Jérémie sera abondé comme suit :Pour la période relative au PO 2014-2020 courant jusqu’au 31/12/2023 par des financementsFEDER à hauteur de5,236 millions d’euros;Pour la période relative au PO 2021-2027 par des financements:FEDER à hauteur de21,24 millions d’eurosFEADER / PSN à hauteur de0,90 millions d’eurosDes contributions venant d’autres acteurs publics pourront compléter les ressources des Instruments Financiers rattachés au fonds de fonds Jérémie. Des ressources privées seront aussi obligatoirement mobilisées en application des règles existantes en matière d’aides d’Etat.2 appels à manifestation d’intérêt ont été lancés afin de présélectionner des investisseurs et co-investisseurs privés.La gestion professionnelle du Fonds JEREMIE et des 2 fonds sous-jacents, sera assurée par une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, dont la sélection intervient dans le cadre d’une procédure de marché public.Retrouvez toutes les informations sur les Appels à manifestation d’intérêt et posez toutes vos questions en ligne en cliquant ici