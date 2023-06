Compenswiss va engager un milliard d’euros dans la dette privée

Compenswiss, l’établissement suisse chargé de la gestion des fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG), se prépare à investir un milliard de francs suisses (un milliards d’euros) au cours des trois à cinq prochaines années en dettes privées, rapporte le média IPE selon des déclarations du directeur des investissements Frank Juliano.

L’institution gère un portefeuille de 40 milliards de francs suisses (40,9 milliards d’euros) d’actifs sous gestion. Sa poche de dette privée devrait peser environ 3% du portefeuille avec ces nouveaux engagements.

Les due diligences ont été déjà menées, et une première sélection de gestionnaires d’actifs réalisée, devant permettre d’investir dans des fonds fermés et des fonds perpétuels, en Europe et aux États-Unis. Compenswiss pourrait lancer un nouvel appel d’offres d’ici à deux ans pour diversifier son portefeuille.