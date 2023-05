CentraleSupélec retient un gérant pour son premier fonds venture

CentraleSupélec a annoncé le premier closing de son fonds early stage CentraleSupélec Venture. Le véhicule ambitionne une collecte finale de 25 millions d’euros qu’il espère atteindre d’ici à début 2024 après avoir levé environ la moitié de ce montant en un an. Il investira des tickets initiaux de 150.000 à 500.000 euros dans des projets portés par des élèves ou anciens élèves de l’école d’ingénieurs, avec un focus sur la deeptech, la santé et les transitions environnementale et industrielle.

La gestion de CentraleSupélec Venture a été confiée à Tygrow, qui investira avec l’assistance de CentraleSupélec Venture Partners dont la direction opérationnelle est assurée par Cédric Curtil, un spécialiste du venture et ancien directeur de la stratégie et de l’innovation retail pour la France chez Société Générale. A l’initiative du fonds, le co-managing partner de Partech, Jean-Marc Patouillaud, et le co-managing partner d’Isai, Pierre Martini, interviendront quant à eux de manière pro bono.