Border to Coast alloue 2,2Md£ à des gérants de non coté

Le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast a avancé dans le second volet (série 2A) de son allocation à des fonds de non coté. Les engagements sont pris pour le compte d’une dizaine de fonds de pension locaux partenaires. Le groupe a ainsi engagé 2,2 milliards de livres (2,6 milliards d’euros) auprès de 15 fonds:Fonds climatBrookfield Global Transition Fund pour 150 millions de dollars sur une thématique de transition vers la neutralité carbone et des objectifs de développement durables des Nations Unies.Blackstone Green Private Credit Fund pour 144 millions de dollars. Le fonds fournit du crédit flexible aux entreprises et aux actifs liés aux énergies renouvelables et aux solutions au changement climatique.BeyondNetZero pour 110 millions de dollars. Le fonds cible des entreprises en forte croissance avec un angle décarbonation, efficience énergétique, préservation des ressources et contrôle des émissions. Private Equity Hg Saturn III pour 65 millions de dollars, le fonds suit une thématique autour des logiciels et des services. Hg Genesis X pour 60 millions d’euros, qui cible également les logiciels et les services. Nordic Capital pour 110 millions d’euros. Le fonds investit principalement dans les pays Nordiques et d’Europe du Nord dans trois secteurs: santé, technologie et paiements et services financiers. Platinum Equity Capital Partners VI pour 115 millions de dollars. Il s’agit d’un fonds mondial de situations spéciales / retournement dans les entreprises moyennes et grandes.EQT Ventures III pour 60 millions de dollars. Le fonds investit en capital risque dans de jeunes entreprises en Europe et aux Etats-Unis qui favorisent la transition digitale. Stepstone Secondaries Opportunities V pour 120 millions de dollars avec une spécialisation sur le marché secondaire. Infrastructure Icon Infrastructure Partners VI pour 175 millions de dollars. L’investisseur londonnien cible des actifs en Europe et aux Etats-Unis principalement dans l’énergie et l’environnement ainsi que dans les secteurs du transport, du social et du digital. Brookfield Infrastructure Fund V pour 230 millions de dollars. Le fonds investit dans les infrastructures essentielles en transport, communication, énergies renouvelables et autres services.KKR Asia Pacific Infrastructure II pour 180 millions de dollars, afin d’investir dans la région Asie Pacifique.DigitalBridge, projet MacGregor, 60 millions de dollars d’engagement en co-investissement auprès de Digital Bridge pour la sortie de cote de Switch Inc, un opérateur de datacenters américain. Dette privéeBrookfield Infrastructure Debt III pour 310 millions de dollars. Le fonds intervient en dette d’infrastructures essentielles aux Etats-Unis et en Europe. HPS Strategic Investment Partners V pour 276 millions de dollars. Le fonds prête en dette junior à de grandes entreprises américaines et européenes.