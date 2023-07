Une quinzaine d’assureurs sont appelés à répondre aux nouveaux stress tests climat de l’ACPR

«Nous voulons regarder de quelle façon le réchauffement climatique pourrait conduire à des hausses de primes et des risques d’inassurabilité. Cela constituerait un choc pour le système financier dans son ensemble, avec de possibles transferts de risques sur les banques et leurs prêts », s’enquiert Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), jeudi 6 juillet. C’est l’une des interrogations auxquelles devront répondre les assureurs dans les cinq prochains mois, à travers les nouveaux stress tests climatiques présentés par l’ACPR. Un premier exercice pilote avait été mené en 2020. Aujourd’hui, l’institution s’attache à regarder précisément les effets du climat sur le modèle d’affaires des assureurs, leur capacité à absorber les chocs et leur vision stratégique.

Le porte-monnaie des assureurs et des assurés est déjà touché par les effets du dérèglement climatique, comme en atteste la sécheresse de 2022 en France ou les inondations en Allemagne en 2021, avec des effets combinés et amplificateurs sur l’ensemble de l’économie.

A la demande des assureurs, un scénario de court terme (2027) comprenant des événements extrêmes, a donc été établi pour mesurer l’impact sur la sinistralité, le résultat et la solvabilité des compagnies. À cet horizon, les assureurs n’auraient pas la possibilité de changer la structure de leur bilan et devraient subir les chocs. Dans un scénario de long terme (2050) intégrant un réchauffement de moins de 2 degrés, les assureurs pourraient faire évoluer leur bilan et modifier les prix. Dans ce cadre, une analyse quantitative et qualitative de l’inassurabilité leur est demandée.

Des écarts importants entre départements et secteurs

L’exercice préparé avec 18 compagnies d’assurance – sur une base volontaire – doit aussi permettre d’affiner les méthodologies et les données. «L’exercice pilote mené en 2020 montrait que les assureurs supportaient un risque modéré, la France étant en zone tempérée. Mais nous manquions de données. Des écarts significatifs apparaissent entre les départements et les secteurs. Le champ des risques a été par ailleurs élargi, avec, par exemple, la prise en compte des conséquences macroéconomiques et financières du risque physique chronique », souligne Laurent Clerc, directeur d’étude et d’analyse des risques à l’ACPR.

L’autorité s’est appuyée sur les données de la Caisse centrale de réassurance (CCR) et celles d’Aon pour la modélisation des risques physiques au passif, ce qui doit permettre d’avoir une homogénéité dans les évaluations des assureurs. L’ACPR s’attend à ce que les 18 assureurs déjà impliqués s’attellent à ce nouvel exercice.

Des baisses de valeurs allant jusqu’à 80% pour les « stranded assets »

Les portefeuilles d’actifs financiers pourraient être également affectés à court terme. «Les plans de transition des entreprises restent très peu développés dans le monde. Dans ce scénario, les marchés peuvent réagir spontanément, sans intervention publique. Ils peuvent anticiper des transitions inévitables, surtout dans les secteurs très exposés comme les énergies fossiles », présente Laurent Clerc.

L’ACPR envisage alors un choc de marché très important pour les portefeuilles des assureurs avec des baisses de valeurs, allant de 60 à 80% pour le secteur des énergies fossiles et des contagions à d’autres secteurs. À long terme, la hausse du prix de carbone sera décisive pour les prix des actifs. L’autorité de contrôle des assureurs regarde notamment un scénario «désordonné», où l’objectif de réchauffement à moins 2 degrés ne serait atteint en 2050 qu’au prix d’une très forte hausse du prix de carbone, de quelques dizaines de dollars en 2020 à plus de 500 dollars en 2050. Un scénario de réchauffement à plus de deux degrés n’a pas été étudié. Compte tenu de la forte inertie du climat, les effets ne se matérialiseraient qu’après 2050. «C’est pourquoi, il est urgent d’agir maintenant. Plus on retarde la transition, plus les effets s’accumulent et sont irréversibles», insiste Laurent Clerc, directeur d’étude et d’analyse des risques à l’ACPR.

L’ACPR attend les résultats des assureurs aux stress tests en fin d’année, et publiera les résultats en avril/mai 2024. Un nouvel exercice sera mené à l’échelle européenne en 2024 en lien avec le risque de transition impliqué par le paquet « fit-for-55 » de la Commission européenne.