Un nouveau responsable de la durabilité chez Axa

Axa nomme Martin Powell en tant que directeur de la durabilité du groupe, depuis fin mars. Il remplace Céline Soubranne, partie en octobre dernier chez Axa IM pour s’occuper du développement de l’ESG.

Martin Powell travaillait depuis 2021 chez Siemens Financial Services (solution de financement pour des équipements industriels et technologiques), en tant que responsable durable et environnement. Il est entré en 2012 chez Siemens après avoir conseillé pendant quatre ans la mairie de Londres dans l’environnement. Chez Axa, Martin Powell répond à Ulrike Decoene, directrice de la marque, de la communication et de la durabilité.