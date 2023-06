Un groupe d’investisseurs demande l’exclusion de l’aviation de la taxonomie

Après le nucléaire ou le gaz, l’inclusion ou non de l’aviation dans la taxonomie donne lieu à des luttes de lobbying à Bruxelles. Une coalition de gestionnaires d’actifs demande officiellement à la Commission Européenne de retirer le secteur de la taxonomie, « sous peine de porter gravement atteinte à la crédibilité de cet outil de la finance durable ». En avril 2023, la Commission Européenne a ouvert à la consultation la nouvelle version de son acte déléguée sur la taxonomie incluant notamment le secteur de l’aéronautique.

Le groupe constitué d’OFI Invest AM, Mirova AM, DegroofPetercam, Ruffer LLP, La Financière de l’Echiquier, CCLA, Triodos IM, Northern Island Local Government’s officers’ superannuation Committee (NILGOSC) a été créé à l’initiative du collectif des Acteurs de la Finance Responsable (AFR) et représente 280 milliards d’encours sous gestion.

L’objectif de la coalition étant d’atteindre un montant total d’encours mobilisés correspondant à minima à l’équivalent des capitalisations boursières des entreprises du secteur.

Les gestionnaires d’actifs veulent s’opposer au lobbying de l’industrie aéronautique qui « cherche à intégrer l’activité de production d’avions économes en carburant comme verte et compatible avec les objectifs climatiques européens », souligne l’AFR. « Les avions ayant recours aux fuels fossiles ne peuvent pas apporter une contribution substantielle à l’atténuation climatique (…) N’importe quel avion produit aujourd’hui représente des émissions carbone embarquées inévitables (‘’locked-in emissions’’) pour vingt années. Qu’ils soient plus efficients ou non, ces avions ajouteront des émissions absolues. Cela est d’autant plus vrai que le trafic aérien doit s’accroitre », ajoute l’association.

Pour les gestionnaires, l’aviation ne peut pas faire partie des activités en transition désignées par la taxonomie. « Elle les définit clairement comme celles pour lesquelles il n’existe pas d’alternatives technologiques ou économiques mais qui démontrent les meilleurs performances en termes d’émissions, qui ne bloquent pas des années d’émissions de carbone, et qui ne freinent pas le développement et le déploiement d’alternative bas-carbone. Les activités doivent aussi rester compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris », souligne le groupe.

Les gérants craignent que l’inclusion de l’aviation dans la taxonomie donne un gage au secteur pour qu’il continue dans la même production, « business-as-usual », qu’elle soutienne la croissance du marché et décourage le développement d’alternatives. Les signataires souhaitent que la taxonomie reste un outil de classification des activités économiques vertes, ce qui ne signifie pas qu’en être écarté entraîne une exclusion du portefeuille des gérants.

