SMABTP prend une participation majoritaire dans un assureur néerlandais

SMABTP, l’assureur du secteur de la construction et de l’immobilier (23,3 milliards d’euros d’actifs gérés), prend une participation de 58,66% dans DUPI, agence de souscription basée aux Pays-Bas, après l’approbation du régulateur néerlandais AFM. « Cet acteur majeur de l’assurance Marine et Construction aux Pays-Bas développe aussi depuis peu une branche assurance Dommages aux Biens », souligne SMABTP. Il emploie environ 150 personnes réparties aux Pays-Bas (Rotterdam, Amsterdam et Schiedam), au Danemark (Copenhague) et en France (Paris) et a enregistré 223,3 millions d’euros de primes intermédiées en 2022.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la stratégie de SMABTP d’élargir son empreinte dans l’assurance construction en Europe. SMABTP est implanté en Espagne, au Portugal, et en Belgique. « Le groupe accompagne les entreprises du secteur de la construction depuis plus de 160 ans. Notre société est solide, stable et bien capitalisée. Nous sommes heureux d’accueillir DUPI dans notre groupe pour accompagner le développement du marché néerlandais de l’assurance », déclare Pierre Esparbes, directeur général de SMABTP. Les deux dirigeants actuels de DUPI, Stijn Bakkeren et Anton Cornel, conservent leurs parts égalitaires minoritaires, ils sont confortés dans la direction de l’entreprise par SMABTP en tant que nouvel actionnaire de référence.