SMABTP prend une participation dans une start-up du bâtiment

A l’occasion d’une augmentation de capital, SMABTP prend une part dans la start-up Keepéo qui «développe une plateforme digitale (en mode SaaS) afin d’aider et d’accompagner les acteurs de la construction dans la réalisation et la gestion de leurs Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE)», indique la mutuelle du bâtiment. SMABTP encourage les innovations dans son secteur en prenant des participations minoritaires dans de jeunes entreprises apportant de nouvelles solutions pour les acteurs de la construction.

Tout constructeur a l’obligation de rédiger un DOE à destination du maître d’ouvrage. Ce document contractuel, destiné à faciliter la gestion ultérieure du bâtiment, comporte au minimum les plans d’exécution conformes à l’ouvrage exécuté ainsi que les notices de fonctionnement et de maintenance. La plateforme digitale Keepéo simplifie la conception et la réalisation du dossier par les entreprises, le suivi par la maîtrise d’oeuvre ainsi que l’accès et le partage des documents pour la maîtrise d’ouvrage, l’exploitant et tous les acteurs du chantier.

A lire aussi:

A lire aussi: