SMABTP amortit la baisse des marchés en 2022 grâce à ses produits financiers

SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) dispose, à fin 2022, d’un portefeuille de placements de 13,5 milliards d’euros, en valeur de marché, contre près de 14 milliards l’année précédente, nous apprend son dernier rapport de Solvabilité. Les plus-values latentes représentent 9,7 % de la valeur bilan, « en baisse très significative par rapport à fin 2021 (16,9%) sous l’effet du recul synchronisé des valorisations des marchés obligataires et actions cotés et d’une ampleur historiquement forte sur les taux », note la société d’assurance mutuelle.

La rentabilité globale des actifs est négative de – 4,25% en raison de la baisse importante et synchronisée des valorisations obligataires et actions sur les marchés cotés. Mais le résultat financier a amorti le choc. Il ressort en hausse, à 221 millions en 2022, contre 166 millions en 2021. « Cette progression s’explique par une hausse des revenus courants qui ont bénéficié de manière significative des produits dégagés par les titres obligataires indexés sur l’inflation et également d’un niveau plus élevé de dividendes actions », indique SMABTP. Le ratio de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) s’élève à 365% à fin 2022 contre 323% à fin 2021.

Allocation

Le portefeuille est investi à 66% dans des produits de taux et trésorerie, à 22% en actions et diversifiés, et 12% en immobilier.

La poche actions (3 milliards d’euros) est constituée d’actions cotées (1,1 milliard) détenues en direct. Le solde correspondant aux actions non cotées et aux participations (991 millions d’euros), aux OPC actions (424 millions d’euros) et aux OPC mixtes, diversifiés ou à performance absolue (456 millions d’euros).

Les placements en produits de taux d’intérêt et de trésorerie comptent pour 8,8 milliards d’euros en valeur de marché. On compte 4,6 milliards d’euros en obligations détenues en direct, 857 millions d’euros en OPC obligataires, 100 millions en prêts directs ou indirects, 668 millions en dépôts à terme et 2,5 milliards d’euros en OPC de trésorerie ou dépôts. Ces produits de taux portent essentiellement sur des émetteurs de la zone euro (90%). Les émetteurs d’Etat ou assimilés représentent 38% de la poche et les émetteurs privés pour 62% (les institutions financières notamment françaises constituant le secteur le plus représenté). 91,7% des titres sont notés par les agences de notation en qualité « investissement ». 2,1 % des titres ont une notation inférieure à BBB- « high yield » et le solde (6,2%) correspond à des émetteurs non notés par des agences externes (correspondant notamment à des émetteurs du groupe non notés).