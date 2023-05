Scor sort de la NZIA mais renforce ses engagements climatiques

Le réassureur français Scor a annoncé jeudi 25 mai, à l’occasion de son assemblée générale, qu’il sort de la « Net Zero Insurance Alliance » (NZIA), le groupe d’assureurs et réassureurs mondiaux engagés à porter leurs portefeuilles de risques d’assurance à un niveau d’émissions nettes de gaz à effet de serre nul d’ici à 2050. Scor n’a pas expliqué cette décision. C’est un coup dur pour la coalition dont Scor faisait partie des membres fondateurs et du groupe de pilotage. Le réassureur prend le même chemin que Swiss Re, Munich Re, Zurich Insurance, Hannover Re. La présidence de la NZIA, tenue par Axa, n’a pas voulu commenter ces départs.

Pour autant, Thierry Léger, le nouveau directeur général du groupe depuis le 1er mai, et ancien directeur de la souscription de Swiss Re, insiste sur la volonté de Scor de respecter ses engagements de neutralité carbone et sa feuille de route pour l’ensemble des activités opérationnelles, d’investissements et de souscriptions d’ici à 2050. « L’une de nos missions est de lutter contre le réchauffement climatique, c’est au cœur de notre raison d’être. Les risques climatiques s’intensifient et deviennent majeurs pour notre activité (…) ils sont difficiles à modéliser pour un assureur et présentent des nouvelles interactions avec les risques sanitaires, économiques, géopolitiques (…) nous devons redoubler d’efforts tant au passif qu’à l’actif », déclare Denis Kessler, président de Scor jusqu’à fin 2023. Selon Thierry Léger, le réchauffement climatique sera responsable de 20% de l’augmentation des primes dans les vingt prochaines années, le reste s’expliquant par l’accroissement des richesses et leurs concentrations dans les zones exposées aux sinistres.

Nouvelles restrictions pétrole, gaz et charbon

À partir de septembre, le groupe compte durcir sa politique de souscription. Il exclura l’assurance et la réassurance facultatives sur les projets de développement dans les nouveaux champs gaziers, l’exploration et la production de pétrole et de gaz et les projets d’infrastructures en Arctique (exceptée la Norvège). Le groupe ne fournira plus de nouvelles couvertures aux opérations liées aux sables bitumineux. Enfin, il exclura les infrastructures liées aux mines charbon (ports, traitement, manutention) et ne souscrira plus de nouvelles affaires dans les mines et centrales de charbon. L’ONG Reclaim Finance salue cette décision et demande au groupe d’étendre ses exclusions aux nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le directeur général de Scor précise que des exceptions s’appliqueront aux clients dont la stratégie climat présente un plan de transition crédible avec une stratégie alignée sur les Accords de Paris et vérifiée.

Les résultats financiers poussent le paquebot Scor

Le groupe travaille sur ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour son portefeuille de risques. Concernant son portefeuille d’actifs financiers, soit 20 milliards d’euros, Scor s’est engagé à réduire l’intensité carbone de son portefeuille d’obligations d’entreprises et actions cotées de 27 % d’ici à 2025 et de 55% d’ici à 2030 par rapport à 2019. Le groupe compte également 8,3% d’investissements verts (obligations vertes, immobiliers, infrastructures) dans son portefeuille à fin 2022.

Pour Denis Kessler, amateur de voile, le réassureur bénéficie « de vents porteurs » pour son activité, grâce à une hausse de la tarification en réassurance, une demande qui dépasse l’offre dans le dommage, l’éloignement de la crise Covid, et la hausse des taux d’intérêt. Au premier trimestre, le rendement des réinvestissements obligataires atteint 4,6% contre 2,9% pour le stock. Le groupe se félicite d’excellents résultats au premier trimestre, avec à la barre François de Varenne, membre du comité exécutif en charge des investissements, des technologies, du budget, de la transformation et du corporate finance pour le groupe et directeur par intérim avant l’arrivée de Thierry Léger le 1er mai.

La hausse des taux doit permettre de gonfler les résultats financiers et leurs contributions au résultat groupe même si, à plus long terme, ils devraient affecter les marges techniques. Contrairement à un assureur, Scor peut conserver tous ses résultats financiers dans ses comptes, n’ayant pas de clients à rémunérer.