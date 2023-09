Roslyn Stein rejoint Axa IM

Roslyn Stein poursuit sa carrière au sein du groupe Axa en devenant «Senior ESG Strategist» chez Axa Investment Managers, depuis septembre. Elle rejoint les équipes de Marie Luchet, directrice de l’ESG et de la durabilité pour les investissements non cotés, et de Pascal Christory, directeur des investissements non cotés d’Axa IM.

Entrée chez Axa en 2018, Roslyn Stein s’est occupée de la politique d’engagement actionnarial et de l’ESG avant de devenir responsable de la stratégie Climat et biodiversité du groupe Axa en mars 2022. Roslyn Stein a été précédemment collaboratrice du cabinet d’avocats Allens à Sydney et avocate chez Gide Loyrette Nouel à Paris.