Relyens consacre la transition écologique pour son fonds destiné aux collectivités

Relyens (2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion) prend un « virage décisif » pour son fonds destiné aux collectivités locales. Le groupe mutualiste destiné aux acteurs de la santé, oriente son fonds « exclusivement vers des projets durables liés à la transition énergétique, la rénovation, la construction de bâtiments efficients, la gestion des déchets, le traitement de l’eau, le transport propre et l’adaptation au changement climatique », pour être en cohérence avec la raison d’être du groupe.

Le fonds est rebaptisé «Relyens Investissements et Territoires» et voit ses capacités d’investissement augmenter de 20 millions d’euros, portant sa taille totale à 95 millions d’euros. « Accompagner les territoires et leur écosystème dans leur transition écologique devient une priorité et fait partie intégrante de notre stratégie d’investissement socialement responsable », déclare Sandrine Pernette, directrice des investissements de Relyens.

Avec le gestionnaire du fonds, Sienna Private Credit, la mutuelle vient d’apporter 10 millions d’euros à la métropole de Nice pour la construction d’une ligne de bus électrique et les travaux d’aménagement de la promenade du Paillon avec la plantation d’une forêt urbaine. « Cette nouvelle souscription, augmentée du réinvestissement des amortissements du fonds, nous permet d’accompagner efficacement les projets locaux en se donnant le moyen de mesurer les économies de CO2 générées », rapporte Stanislas Boutmy, directeur des fonds secteur public gérés par Sienna Private Credit.

Créé en 2018, le fonds de Relyens a accompagné des collectivités, bailleurs sociaux et EPHAD publics à hauteur de 97 millions d’euros. 45 collectivités françaises de 10.000 à 100.000 habitants ont bénéficié de financements longs et sécurisé.