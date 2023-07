PFA Pension achète un ensemble résidentiel à Bordeaux

C’est un achat sur plans. BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) France annonce l’acquisition en Vente en état futur d’achèvement (Vefa) d’un ensemble résidentiel situé au 341 boulevard Jean-Jacques Bosc à Bordeaux (33), pour le compte du fonds de pension danois PFA Pension. Le gérant intervient dans le cadre d’un nouveau mandat ciblant les immeubles résidentiels dans les principales métropoles françaises. Une première acquisition avait été annoncée en mars, d’un actif résidentiel en Vefa à Saint-Cyr-L’Ecole (78).

L’actif est un ensemble résidentiel de 3.800 mètres carrés qui sera développé par Marignan et livré au troisième trimestre 2024. Il sera composé de 55 appartements répartis sur deux immeubles et proposera une offre allant de studios à des appartements cinq pièces afin de répondre aux besoins des jeunes cadres et des familles. Les logements disposeront de plusieurs espaces extérieurs comme des balcons et patios. 45 places de parking seront disponibles et trois magasins totalisant une surface de 600 mètres carrés situés au rez-de-chaussée de l’immeuble viendront compléter l’actif.

