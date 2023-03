La réglementation sur le marketing et l’usage des mots autour du « durable » fait encore défaut pour les fonds. Ce trou dans le filet laisse souvent place à un risque élevé de greenwashing, estime Novethic dans sa dernière étude sémantique, « Fonds durables : des noms qui jouent sur les mots », qui passe en revue la stratégie marketing de plus de 1.000 fonds.

Novethic constate que « les termes les plus fréquemment employés : ISR, ESG, responsable, éthique, sustainable, climat... recouvrent des pratiques hétérogènes, qui sont aussi régulièrement des fausses promesses ». L’étude montre que les mots à connotation durable dopent la collecte comparativement à des fonds qui n’utilisent pas ces termes. A partir de 2018 et jusqu’à un pic en 2021, de nombreux fonds ont été renommés. L’Autorité européenne des marchés financiers, l’Esma, reconnaissait « des pressions concurrentielles » sur le marché des fonds dits durables qui « incitent les gestionnaires d’actifs à inclure dans les noms de leurs fonds une terminologie conçue pour attirer les actifs des investisseurs ». Ce que corrobore une analyse publiée en février 2023 par Morningstar. Les fonds renommés ont pu présenter « une amélioration de leur profil de durabilité dans la phase de changement de nom », notamment en baissant l’exposition aux combustibles fossiles ou en améliorant les scores ESG.

Mais les fonds renommés sont souvent loin de ce que l’on devrait attendre. « Une des pratiques consiste par exemple à ajouter un terme comme « Sustainable» ou « Climate », sans évolution de méthodologie de sélection correspondante, ce qui créé des fausses promesses pour l’investisseur final », observe Novethic. La réglementation SFDR qui visait à plus de transparence, de cohérence et de comparabilité s’en trouve amoindrie. Par exemple, Novethic a identifié 4 fonds portant le même nom « Climate Action ». Or, « trois de ces fonds sont classés Article 9, et un autre est classé Article 8 selon SFDR. Malgré leur nom qui évoque une action climatique, ils n’optent pas pour le même niveau d’ambition en matière de finance durable. De plus, ces 4 fonds ont des niveaux très variables d’investissements en cohérence avec la thématique. Certains font même l’impasse sur l’alignement avec la taxonomie climatique », rapporte l’étude.

Les régulateurs nationaux et européens travaillent à corriger la réglementation. L’Esma a lancé une consultation (jusqu’au 20 février 2023) pour développer un cadre prescriptif où les noms employés devraient être justifiés par les processus de gestion et où des seuils quantitatifs minimum seraient appliqués.

Mais Novethic estime qu’il est toujours très difficile pour l’investisseur final de s’y retrouver, à cause de l’accumulation de labels, plus ou moins exigeants, de textes réglementaires variés (doctrine AMF, loi Pacte, MiFID, recommandation ACPR…) et « de clés de lecture » peu lisibles sur la définition de la durabilité (ISR, article 8/9, prise en compte des PAI, proportion d’investissements durables selon art.2 (17)