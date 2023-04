Munich Re quitte l’alliance Net Zero des assureurs et réassureurs

Après le départ de Vanguard de la Net Zero Asset Managers initiative (NZAMI), du fonds de pension australien CBUS Super de la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAO) et de la banque allemande éthique GLS Bank de la Net Zero Banking Alliance (NZBA) pour des raisons différentes, c’est au tour du réassureur Munich Re de sortir de l’alliance dédiée aux assureurs et réassureurs, la Net Zero Insurance Alliance (NZIA) alors qu’il en était un des membres fondateurs. L’alliance regroupe 29 assureurs et réassureurs visant à porter leurs portefeuilles de polices d’assurance et traités de réassurances (15% du volume des primes dans le monde) vers la neutralité carbone d’ici à 2050.

Joachim Wenning, directeur général de Munich Re, évoque des risques concurrentiels antitrust « importants », liés à la création d’un grand groupe d’acteurs, qui brideraient une action de groupe. « D’après nous, les capacités collectives d’assureurs du monde entier à atteindre des objectifs de décarbonation, sans que cela nous expose à des risques importants de concurrence antitrust, sont si limitées qu’il est plus efficace de suivre notre stratégie climat individuellement », plaide-t-il dans un communiqué. Munich Re assure qu’il maintiendra parfaitement inchangés ses engagements climatiques et suivra les recommandations scientifiques. Munich Re reste membre de l’alliance des investisseurs institutionnels, la Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). « La part de marché combinée des membres de l’alliance des investisseurs institutionnels est beaucoup plus faible. Le risque antitrust est clairement plus faible selon nous pour la contribution de Munich Re en tant qu’investisseur », indique le groupe à l’Agefi.

Munich Re rappelle ses principaux engagements. Les émissions liées aux actifs financiers doivent être réduites de 29% d’ici à la fin 2025 et réduites à zéro en 2050. Dans le secteur du pétrole et du gaz, Munich Re va réduire ses couvertures d’assurance et de réassurances jusqu’à zéro d’ici à 2050. Une première baisse de 5% est prévue pour 2025. A partir d’avril de cette année, le groupe n’assurera plus les nouveaux projets pétroliers et gaziers et les nouvelles infrastructures pétrolière midstream. Les nouveaux projets charbon ont été exclus depuis 2018.