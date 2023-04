Monceau Assurances met la main sur un hôtel particulier

Monceau Assurances a acquis en février un hôtel particulier situé 129, boulevard Malesherbes à Paris dans le 8eme arrondissement auprès de la foncière Gecina, pour 28 millions d’euros.

L’immeuble a été restructuré en 2010 et développe une superficie de 1.174 m² avec une certification Breeam in Use – Very Good, accueillant des bureaux. Il est entièrement loué à Interxion, entreprise dans le secteur de la technologie digitale.