La guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe, bouleverse les représentations de l’ESG. La décision de soutenir ou non le secteur de la Défense donne du fil à retordre aux investisseurs responsables. Les pièges sont nombreux. Les grands industriels de l’armement sont liés au secret-défense dans un monde de l’investissement qui réclame de la transparence. L’usage et la destination des armes sont difficiles à contrôler. Des technologies civiles peuvent servir d’armes par destination… En outre, la réglementation ESG donne peu d’indications.

L’association française des investisseurs institutionnels (AF2I) présente une note d’analyse pour guider les investisseurs dans leurs réflexions. Evitant délibérément un positionnement éthique, le groupe de travail mené par Joël Prohin, directeur du département de gestion des placements à la Caisse des Dépôts, et aidé par le cabinet KPMG, s’intéresse à la réglementation et la « soft law ».

Pour l’AF2I, la compatibilité de l’ESG avec le secteur de l’armement est envisageable, à condition d’adopter quelques règles de bonne gouvernance. La réglementation ne donne pas beaucoup d’appuis. Les textes actuels (taxonomie verte, NFRD, SFDR) et les textes à venir (CSRD, taxonomie sociale, obligations vertes) ne mentionnent, ni n’interdissent le financement de l’industrie de défense. Pour l’AF2I, l’industrie de la Défense contribue même directement à l’Objectif de Développement Durable n° 16 (ODD 16) des Nations-Unies soit « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable », à travers la défense des démocraties et des activités de maintien de la paix.

Une réglementation européenne susceptible d’évoluer

La guerre en Ukraine et les hausses des budgets militaires poussent la Commission européenne à la réflexion. « Certains textes en préparation évoquent l’industrie de Défense. Il semble que des discussions soient en cours à Bruxelles pour en infléchir la teneur vers une vision plus positive de la Défense », indique le groupe de travail. La Commission européenne pourrait « neutraliser » le secteur de l’armement pour les banques à travers le Green Asset Ratio et pour les gestionnaires d’actifs dans les fonds article 8 au sens SFDR afin d’éviter « un impact négatif pour le financement de l’industrie de défense ».

La taxonomie sociale n’est plus à l’agenda de la Commission européenne mais elle adopte, pour l’heure, une vision restrictive sur les armes interdites par le droit international.

Concernant les écolabels pour les produits financiers, l’interdiction devrait s’imposer pour les armes chimiques, armes bactériologiques, mines antipersonnel (Ottawa), armes à sous-munitions (Oslo), et sur les armes nucléaires. Dans l’armement conventionnel, un seuil d’exclusion à partir de 5% du chiffre d’affaires pourrait s’appliquer. Mais, « comme pour la Taxonomie sociale, il semble d’ailleurs qu’avec la guerre en Ukraine, le statut de l’armement dans l’écolabel soit en cours de revue à Bruxelles », tempère l’AF2I qui évoque des « discussions serrées » sur le statut de l’industrie de défense dans les écolabels d’origine publique.

Les investisseurs attendent une clarification de la réglementation mais ne s’exonèrent pas de règles de bonne gouvernance et d’un devoir de vigilance. « Il en irait de la responsabilité de l’acteur financier de s’assurer que moyens et méthodes de guerre respectent toujours le droit. C’est un exercice de discernement, à apprécier en fonction des informations dont il peut disposer », prévient l’AF2I. Le filtrage ESG et des vérifications sur le type d’armement conçu, fabriqué ou commercialisé, et les clients bénéficiaires sont un passage obligé et, certainement, une gageure.

