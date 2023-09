L’Institut de la Finance Durable accueille une nouvelle directrice

Cécile Goubet prend la direction de l’Institut de la finance durable (IFD) à partir du lundi 25 septembre à la suite de Pauline Becquey, qui assurait la direction générale de l’IFD depuis sa création. Cette dernière est partie vivre à Bordeaux et a rejoint Turenne Groupe, société de capital-investissement, en tant que directrice ESG. « Elle a permis de lancer avec succès les chantiers prioritaires de l’Institut », rappelle un communiqué.

Cécile Goubet devient la nouvelle responsable exécutive de l’IFD. Elle devra notamment s’occuper de l’organisation du prochain Climate Finance Day, reporté à 2024. Depuis mars 2023, elle coordonnait la stratégie d’accélération pour l’innovation numérique écoresponsable au Commissariat général au développement durable. Entre juin 2022 et mars 2023, elle a été conseillère auprès de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, en charge du plan sobriété et des sujets climat. Elle compte plus de 15 ans d’expérience sur les sujets liés à la transition énergétique et écologique, notamment au ministère de l’Écologie (bureau marché carbone), à la Caisse des dépôts (analyste marché CO2 et responsable commerciale CDC Climat), ou encore à l’Avere France qu’elle a dirigée de 2018 à 2022 (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique).

L’Institut de la Finance Durable a remplacé début 2023 Finance for Tomorrow. La branche de l’association Paris Europlace dédiée à la finance durable, réunit les acteurs financiers (assurance, banque, gérants, corporates), les agences de notation, conseil et données ESG, des think-tanks, personnalités qualifiées, ainsi que les pouvoirs publics (AMF, Commissariat général au Développement Durable, Trésor, Banque de France) et les industriels (Engie, Legrand, Air Liquide, Haulotte, Renault). Yves Perrier, ancien président et directeur d’Amundi, préside l’Institut de la finance durable.

