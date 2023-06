Les investisseurs rendent leurs copies sur le prochain label ISR

La consultation de six semaines concernant les propositions du futur référentiel du label ISR s’est achevée fin mai. Vingt-quatre contributions de sociétés de gestion, associations d’investisseurs et organisations non gouvernementales (ONG) ont été publiées sur le site du label.

Amundi dont 64% des fonds labelisés ISR sont monétaires (151 milliards d’euros), 16% en gestion passive (38 milliards) et 20% en gestion active (48 milliards), sonne l’alarme. « Les propositions formulées pourraient faire du label ISR un produit de niche, dont les encours seraient investis dans des univers d’investissement restreints », déclare le gérant qui craint pour la construction de ses portefeuilles en gestion monétaire et passive.

« Selon les hypothèses les plus conservatrices, 93% des entreprises sur un indice large de type MSCI ACWI et 70% des entreprises sur un indice concentré de type CAC 60 pourraient être exclues », estime-t-il. Selon lui, « l’addition des différentes contraintes envisagées aboutirait à des réallocations sectorielles majeures au sein des univers d’investissement, au détriment par exemple des entreprises du secteur de la santé ou du secteur financier (dont il fait partie en tant que société cotée, ndlr) au sein d’un indice actions européen».

Le gérant redoute en outre « l’exclusion systématique des émetteurs n’ayant pas un plan de transition suffisamment robuste », ce qui pourrait mener, selon ses estimations, en moyenne, à la sortie de 37% des univers, avec des pointes à 55-60% sur des univers Emergents et Japon et même 85% sur un univers thématique Water. « Cette règle serait même particulièrement exclusive sur des stratégies qui respectent pourtant les règles des labels européens Climate Benchmarks PAB2 et CTB, pourtant alignés sur l’ Accord de Paris, par la réduction de l’intensité carbone et les objectifs d’auto décarbonation », ajoute Amundi.

Les exclusions renforcées ne sont pas soutenues non plus par Egamo. « La méthode en amélioration de note nous semble plus pertinente pour impliquer les équipes de gestion sur leur construction de portefeuille », déclare la société de gestion du groupe VYV. Le renforcement de la dimension climat et l’exclusion des émetteurs sans plans de transition robustes, « ne vont pas selon nous dans le sens de la dimension généraliste du label (…) alors qu’il existe déjà un label dédié à cet effet avec le label Greenfin ».

Dans ses simulations, la Banque Postale AM constate également que les émetteurs à fort impact représentent aujourd’hui entre 60% et 70% de la capitalisation des indices (Stoxx Europe 600, MSCI Pacific, S&P500). Or, une approche « pass-or-fail » pour les émetteurs des secteurs identifiés « à fort impact », selon leur plan de transition, impliquerait d’exclure la quasi-totalité des émetteurs.

Plans de transition

L’évaluation des plans de transition varie selon chaque gérant et sa méthode, faute de définition commune aujourd’hui. Le groupe des investisseurs institutionnels européens sur le changement climatique (IIGC) renvoie à sa publication - Investor Expectations of Corporate Transition Plans - qui définit les principaux éléments d’un plan de transition crédible applicable à des entreprises de différentes tailles et secteurs. Pour l’Ademe, « les plans de transition sont clairement définis dans l’annexe 5 du référentiel, ce qui donne un cadre de référence sur les informations à collecter et analyser, ainsi que les standards à utiliser par les sociétés de gestion ». L’agence de la transition écologique attend cependant des précisions, dans une section spécifique, sur leur utilisation.

Pour Mirova l’association des investisseurs institutionnels, l’approche traditionnelle du « best-in-class », de réduction d’univers ou d’amélioration de note sont dépassées pour les fonds à impact. « Le label devrait exiger l’existence des objectifs environnementaux et/ou sociaux explicites, précis et ambitieux, tels que demandés par le règlement SFDR, et la communication d’un pourcentage d’alignement du fonds avec ces objectifs », défend Mirova.

L’AF2I, l’association des investisseurs institutionnels, trouve également la méthode limitée. « Le taux de sélectivité porté à 30 % n’a aucun fondement scientifique. Il risque de conduire à une approche « best in class » qui ne prend pas en compte les trajectoires, ni les possibilités d’amélioration. (…) Ainsi, la proposition exclue toute approche de type « best in progress ». C’est plutôt dommage car l’investissement responsable ne se résume pas à investir dans les meilleurs, au risque d’alimenter une « bulle verte » ou « bulle ESG », déclare l’association.

L’AF2I et le Forum pour l’investissement responsable (FIR) appellent à mettre en place un label gradué. « Cette gradation est de plus en plus indispensable pour assurer la robustesse du signal qualité que doit être le label, alors qu’il couvre aujourd’hui une très grande hétérogénéité de produits, au niveau de durabilité disparate », plaide le FIR. Avec un système de type nutriscore, allant de A à D, l’épargnant aurait « la certitude pour le « D » qu’on élimine vraiment ce qui n’est pas du tout ISR et limiter le « A » aux fonds les plus exigeants », défend l’AF2I.